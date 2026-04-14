Agroalimentaria La Almunia 2026 se consolida como el epicentro del sector hortofrutícola en Aragón

Tras el rotundo éxito de su debut, la feria Agroalimentaria La Almunia regresa del 16 al 18 de abril de 2026. Esta cita bienal se reafirma como la segunda feria agrícola más importante de Aragón, solo por detrás de la FIMA, transformando la localidad en un centro neurálgico de negocios e innovación tecnológica para el sector de la fruta de hueso.

Para esta segunda edición, la organización ha duplicado su capacidad interior con un nuevo pabellón, alcanzando los 2.500 m² de exposición cubierta, a los que se suman más de 10.000 m² en el recinto exterior. A escasos días del evento, el éxito de convocatoria es total: el espacio exterior para maquinaria agrícola está al 95% de su capacidad, mientras que el interior alcanza ya el 80%.

Fiel a su ADN técnico, la feria mantiene un criterio estricto de admisión: el 100% de los más de 200 expositores y marcas representadas pertenecen exclusivamente al sector hortofrutícola, garantizando un entorno puramente profesional.

Alejandro Aisa, concejal de Agricultura, Ganadería y Agua del Ayuntamiento de La Almunia, destaca la relevancia del evento: “La Almunia demandaba una feria referente y la apuesta del Ayuntamiento es decidida. Queremos que esta feria sea el motor para expandir globalmente los negocios de nuestra comarca; vamos juntos por un desarrollo sostenible y la propagación del conocimiento”.

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El certamen persigue un doble objetivo: potenciar a las empresas locales y atraer a más de 5.000 visitantes profesionales, superando las cifras de la edición anterior. El programa técnico abordará soluciones reales a los retos actuales del campo