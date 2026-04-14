Huesca agilizará los trámites para las licencias de apertura de comercios

El Ayuntamiento de Huesca trabaja en la modificación de la ordenanza que regula la concesión de licencias para la apertura de comercios en la ciudad, con el objetivo de agilizar al máximo los trámites necesarios.

De ello ha informado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, quien ha trasladado que el consistorio oscense se ha hecho eco de las "quejas" por los plazos y la burocracia necesaria para abrir un negocio comercial y ha constatado que la normativa estaba "obsoleta". Orduna ha manifestado que "nosotros hemos detectado que la ordenanza que tiene el Ayuntamiento está obsoleta en ese sentido y que hay trabas y los plazos de tiempo para obtener la licencia se extienden demasiado en el tiempo".

Así, el ayuntamiento está trabajando para que dichas licencias se aceleren. "Estamos trabajando en recapitular unos modelos para que todas las personas que quieran abrir un establecimiento en la ciudad de Huesca, siempre y cuando no estén en el listado de tipologías más peligrosas, lo puedan hacer con un declaración responsable y con rapidez", pero "eso no exime de que tiene que haber un proyecto, una memoria, tendrán que contratar a un técnico que les ayude y después vaya el Ayuntamiento y lo compruebe".

Además, a través de Internet, las personas que lo necesiten pueden consultar y tener toda la información de una forma rápida y eficaz. En este punto, la alcaldesa ha informado de que "estamos implantando en el Ayuntamiento de Huesca un sistema con una APP y queremos darle una vuelta para que cualquier persona que quiera abrir un comercio en la ciudad de Huesca tenga acceso, información veraz, real y rápida que le ayude a presentar esas declaraciones responsables, siempre que no sean licencias específicas más complejas".

Orduna considera que las ordenanzas hay que adaptarlas y las modificaciones deben hacerse cuando es conveniente y beneficioso para la ciudad. "Las ordenanzas de un Ayuntamiento hay que modificarlas cuando vemos que resultan un perjuicio en vez de un apoyo a los ciudadanos que viene y trabajan aquí".

Dos nuevos puntos limpios

Por otro lado, el Ayuntamiento de Huesca ha adjudicado el contrato para el suministro e instalación de dos puntos limpios de proximidad en la ciudad, una iniciativa con la que busca facilitar a la ciudadanía la gestión de residuos domésticos y avanzar hacia un modelo más sostenible. La actuación ha sido concedida a la empresa Formato Verde S.L. por un importe de 31.608 euros, más IVA.

Este proyecto permitirá acercar el servicio de recogida selectiva a los barrios, con instalaciones de pequeño formato ubicadas en la vía pública y accesibles durante las 24 horas del día. El objetivo principal es fomentar el reciclaje y facilitar el depósito de residuos que, por sus características, no pueden depositarse en los contenedores habituales.

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Los nuevos puntos limpios estarán diseñados para recoger tanto residuos peligrosos como no peligrosos de origen doméstico y tamaño medio. Entre los materiales que podrán depositarse se incluyen pilas y baterías, aerosoles, bombillas, pequeños electrodomésticos, cápsulas de café o envases de pinturas y disolventes, entre otros. De este modo, se pretende ofrecer una alternativa cómoda y accesible para gestionar este tipo de residuos sin necesidad de desplazarse a los puntos limpios tradicionales.