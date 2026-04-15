El alcalde de Ardisa (Huesca) asegura que la situación de la carretera A-125 es "catastrófica"

El alcalde de la localidad oscense de Ardisa, Jesús Torralba, ha asegurado que la situación de la carretera A-125 es "catastrófica" y que en la zona están "cansados" de "reclamar" y de "suplicar" que se arreglen los baches y las cuentas.

En estos términos se ha expresado Torralba, quien ha puesto voz a la petición que han hecho los alcaldes afectados por el estado de la carretera A-125, quienes urgen a la ejecución inmediata del proyecto de mejora integral de la vía, que aseguran que ya está redactado y pendiente de ejecución.

Los alcaldes de Ayerbe, Antonio Biescas; Biscarrués, Lola Giménez y Ardisa han mostrado su malestar: "La peligrosidad está allí, es una carretera sin arcén y con un deterioro del firme que ya no aguanta más". "El tránsito de vehículos pesados es grande debido a la cantidad de granjas que hay en la zona y Ayerbe es nuestra cabecera de comarca, tanto de Ardisa como de Biscarrués, y de los pueblos de alrededor y eso hace que cada día el tramo esté más peligroso y esté en peores condiciones y somos los usuarios los que sufrimos esa peligrosidad", ha añadido Torralba.

Los usuarios de esta vía alertan de su peligrosidad y por la reiteración de incidentes que se producen. El último, en la noche del lunes, en el tramo comprendido entre Ayerbe y Biscarrués, en el que un vehículo se salió de la vía, resultando una persona herida con diversas lesiones que requirieron atención sanitaria.

Un suceso que han recalcado que no es un hecho aislado, sino "un nuevo episodio que evidencia la grave peligrosidad y el estado de abandono que presenta esta vía desde hace años", sosteniendo que la reiteración de incidentes pone de manifiesto la "urgente necesidad" de actuación por parte de las administraciones competentes.

Ante esta situación, han exigido la correcta ejecución y mantenimiento de la señalización horizontal, en particular el pintado de las marcas viales longitudinales de borde de calzada, fundamentales para la seguridad de la circulación. También un mantenimiento integral y periódico de la carretera que garantice unas condiciones mínimas de seguridad y la ejecución inmediata del proyecto de mejora integral de la A-125, ya redactado y pendiente de ejecución.

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Han considerado "inadmisible" el estado actual de esta infraestructura, así como la falta de soluciones eficaces para corregir una situación que "pone en riesgo la vida de las personas que transitan por ella a diario" y han criticado el abandono institucional y la inacción prolongada ante un problema conocido. "No se puede seguir permitiendo que la ciudadanía de este territorio tenga que asumir riesgos constantes por la falta de inversión y mantenimiento", han concluido los alcaldes.