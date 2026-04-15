El hospital de Alcañiz incorporará este mes las consultas de Hematología, Cirugía y Urología

El nuevo hospital de Alcañiz incorpora este mes las consultas de Hematología -han entrado en funcionamiento este miércoles-, Cirugía General y Urología -estas dos últimas en las próximas semanas-. Se van a unir así a los doce servicios médicos o consultas que ya se ofrecen en este centro por el que van a pasar ya cerca de 1.400 pacientes a la semana.

Hematología será atendido por un médico y una enfermera. De media, cada semana, ven a unos 40 pacientes. Por Cirugía, donde habrá un facultativo médico, un profesional de Enfermería y un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), pasan unos 75 pacientes a la semana, mientras que por Urología son 125 usuarios de media, atendidos por un médico y dos profesionales de Enfermería. Las tres consultas supondrán unos 240 pacientes a la semana. Todas ellas cuentan con espacios más amplios, que ganan en luminosidad y confortabilidad, tanto para pacientes, como para profesionales.

El consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero Flores, ha visitado las nuevas consultas y otros espacios acompañado por el equipo directivo del hospital, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y la Delegada Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa Sánchez Casas.

33 facultativos con plaza

En cuanto a recursos humanos, este hospital crece en número de profesionales, ya que incorpora ahora un cirujano, un traumatólogo y un anestesista, a los que hay que sumar las plazas de difícil cobertura, que en sus dos primeras convocatorias llevarán a 33 facultativos que han obtenido plaza en este centro. Los diez primeros profesionales que han optado por estas plazas en Alcañiz comienzan a trabajar este viernes, 17 de abril, y en los próximos meses se incorporarán otros 23.

"El Departamento de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud están haciendo un gran esfuerzo, no solo para mejorar la dotación de médicos en el nuevo Hospital de Alcañiz, sino también de otras categorías profesionales", destacan desde el Salud. Hasta ahora, se han realizado más de 40 nuevas contrataciones de profesionales como auxiliares, administrativos, celadores, técnicos, TCAES y enfermeras.

Bancalero ha subrayado que la apuesta del Gobierno de Jorge Azcón por la sanidad pública "es inegable". En el sector sanitario de Alcañiz, ha recordado, la hemodiálisis ha pasado a ser cien por cien pública. Además, por primera vez, el Bajo Aragón y otras seis comarcas dispone de una resonancia magnética y de un densitómetro. Hasta ahora, estas pruebas se realizaban en centros concertados y en la unidad móvil concertada.

La directora del Hospital de Alcañiz, Carmen Gan, ha subrayado que el nuevo centro "va a marcar un antes y un después en la asistencia sanitaria del sector de Alcañiz" y ha agradecido la colaboración de todos los profesionales en su puesta en marcha.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha agradecido la implicación con el territorio y ha expresado su satisfacción por el avance en la puesta en marcha de este hospital. Ha recordado que el Ayuntamiento de Alcañiz ha reforzado las líneas municipales de autobús que llegan hasta el nuevo centro.

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Los servicios médicos que ya se ofrecen en el nuevo hospital de Alcañiz son los de Salud Laboral y Radiodiagnóstico, a los que se suman las consultas de Rehabilitación, Endocrinología, Reumatología, Medicina Interna, Medicina Preventiva, Dermatología, Neurología, Neumología, Nefrología y Hemodiálisis.