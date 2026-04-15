Los regantes de la provincia de Huesca, Galardón Félix de Azara 2026

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca celebrado este mediodía ha aprobado por unanimidad conceder el XXVIII Galardón Félix de Azara a los regantes de toda la provincia. El máximo reconocimiento que otorga esta institución quiere valorar así el trabajo de este colectivo, representado por el Canal de Aragón y Cataluña y Riegos del Alto Aragón, a favor del medioambiente y el desarrollo sostenible.

En la actualidad, la provincia de Huesca cuenta con dos de los mayores sistemas hidráulicos de España y más relevantes de Europa que se traducen en servicio y prosperidad para nuestro territorio. Sistemas como Riegos del Alto Aragón o el Canal de Aragón y Cataluña no solo riegan campos: estructuran el territorio, hacen posible la vida en amplias zonas rurales y contribuyen a mantener un equilibrio entre actividad humana y medio natural.

Las grandes infraestructuras hidráulicas no han servido solamente para crear regadíos. La construcción de grandes canales y embalses ha llevado agua a rincones donde antes no la había. Gracias a estos sistemas, muchas poblaciones y miles de personas de la provincia se aseguran el abastecimiento de agua potable incluso en tiempos de sequía.

Más allá del agua de boca, la red hidráulica ha transformado por completo la agricultura, convirtiendo tierras áridas en espacios fértiles y productivos. Este sistema sostiene miles de explotaciones agrarias y da soporte a una actividad económica que fija población, vertebra el territorio y contribuye a evitar el abandono y la degradación del medio rural.

Además, los regantes han apostado de forma clara por las nuevas tecnologías para la gestión del agua desarrollando proyectos de digitalización, sistemas de telemando remoto, automatización de captaciones, sustitución de compuertas manuales por motorizadas, uso de energías renovables… Una transformación tecnológica que tiene un fin ambiental directo: usar mejor el agua y mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

"Premiar a los regantes es también reconocer una forma de entender el medio rural. Una forma basada en cuidar el agua, hacerla productiva sin despilfarro, compartirla entre territorios, tecnificar su gestión y convertir ese esfuerzo en prosperidad, empleo y cohesión territorial. Esa combinación entre naturaleza, trabajo humano e innovación conecta a la perfección con el espíritu de un galardón ambiental como el Félix de Azara", han indicado desde la DPH.

Noticias relacionadas

La Diputación trabaja ya en la preparación de la gala de los XXVIII Félix de Azara donde se hará entrega de este galardón y del resto de premios. El lugar y la fecha de celebración de la gala se dará a conocer próximamente.