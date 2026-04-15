La Trufa Negra de Teruel se lleva el premio al mejor producto gourmet del año 2025

La Trufa Negra de Teruel se ha llevado el premio al mejor producto gourmet del año 2025, elegido por los lectores de la revista Gourmet, en el marco de la 39 edición del Salón Gourmets que se celebra en Madrid.

Este reconocimiento abunda en el trabajo de los truficultores de la provincia, de la Asociación de Truficultores de Teruel (ATRUTER), así como del impulso de la Diputación Provincial de Teruel y la Cámara de Comercio de Teruel en la promoción de los productos agroalimentarios del territorio, han indicado desde la institución provincial.

Este galardón que debe entenderse como un premio para toda la provincia de Teruel, han enfatizado desde la DPT, ya que un total de ocho empresas productoras y comercializadoras de la provincia participan en este destacado escaparate profesional, una de las ferias más relevantes a nivel internacional en el ámbito de la alimentación y bebidas de calidad, que prevé la asistencia de cerca de 70.000 visitantes.

El objetivo de acudir a esta cita es dar a conocer sus productos y abrir nuevas oportunidades comerciales tanto en el mercado nacional como internacional.

El Salón Gourmets, que reúne a más de 2.000 expositores en una superficie de 65.000 metros cuadrados y presenta alrededor de 55.000 productos, se celebra desde este lunes hasta el jueves.

Durante estos días, la delegación turolense trabaja para establecer contactos comerciales y consolidar relaciones empresariales. La representación turolense ofrece una amplia variedad de productos de alta calidad, entre los que se incluyen trufa y sus derivados, caviar, jamón, embutidos, quesos, conservas, frutos secos y cervezas artesanas.

Por parte de la DPT, el diputado provincial de Agricultura y Ganadería, Miguel Ángel Navarro, junto a miembros de la Cámara de Comercio de Teruel, entre ellos su secretaria general, Nuria Ros, han visitado este miércoles a los expositores. A lo largo del recorrido, los empresarios han destacado el interés suscitado por sus productos y la relevancia de contar con un escaparate de estas características, que ya ha permitido cerrar algunas operaciones comerciales.

En este contexto, Navarro ha subrayado que Teruel es "la provincia con mayor número de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)" y ha destacado la creciente presencia internacional de los productos turolenses, que actualmente se comercializan en más de 30 países, como es el caso de las huevas de esturión de la empresa Perla de Sarrión.

Asimismo, ha incidido en la importancia de la constancia en la promoción: "En Teruel somos gente de campo; seguimos sembrando para algún día recoger".

Esta acción se enmarca en el convenio de colaboración entre la Diputación de Teruel y la Cámara de Comercio de Teruel para el impulso y la promoción del sector agroalimentario de la provincia. Se trata del quinto año consecutivo en el que ambas entidades suscriben este acuerdo, que ha permitido en 2026 la presencia de empresas turolenses en citas de referencia como Madrid Fusión, acciones promocionales en Ginebra y este Salón Gourmets.

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Además, está prevista una próxima presentación de productos en Budapest durante el mes de mayo. El calendario de promoción se completará con la participación en ferias como Biocultura Madrid y Gastrónoma Alicante, entre otras iniciativas orientadas a reforzar la visibilidad y posicionamiento de los productos turolenses.