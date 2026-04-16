Alcorisa redescubre y homenajea al pintor Valero Lecha en el 50 aniversario de su muerte

La localidad turolense de Alcorisa celebrará a lo largo de este año 2026 un completo programa de actividades culturales en torno a la figura de Valero Lecha Alquézar, pintor nacido en la localidad en 1896 que se trasladó a América, consolidándose como artista y creando escuela en El Salvador hasta su muerte en 1976. Considerado el padre de la pintura salvadoreña, recibió la condecoración 'Orden Nacional José Matías Delgado' por parte de dicho gobierno en el país y el doctorado Honoris Causa concedido por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Con motivo del 50 aniversario de su muerte y con la intención de valorar su figura, dar a conocer su vida y redescubrir su obra, el Consistorio alcorisano declaró en pleno municipal el 2026 como el 'Año del pintor Valero Lecha'.

Para ello, se ha creado una comisión de trabajo que se está encargando de la elaboración de decenas de actividades para todos los públicos con la complicidad de distintas asociaciones y colaboradores locales.

El año de homenaje ha comenzado precisamente con la Semana Cultural, con el título 'Eclipsados por Valero Lecha', en cuya gala inaugural se descubrió un innovador audiovisual creado con inteligencia artificial dando movimiento a sus cuadros y acompañado por una coreografía de la compañía de ballet LaMov diseñada expresamente para la ocasión.

Asimismo, el acto ha contado con la presencia y palabras de la embajadora de El Salvador en España, Julieta Anabella Machuca y se entregó el I Premio Valero Lecha, de nueva creación, para laurear trabajos de investigación. El galardón ha sido para el catedrático de Historia del Arte José Luis Pano, autor del libro 'Valero Lecha. Pintor y Maestro', tras una investigación en Centroamérica, becada por el propio Ayuntamiento de Alcorisa. El resultado ha sido un profundo estudio de su trabajo que incluye más de 300 obras del pintor nacido en Alcorisa y que sirvió para descubrir el valor de su obra en España, no solo a Ayuntamiento de Alcorisa a nivel local y para el público en general, sino también en el ámbito científico y universitario.

Con la intención de dar a conocer su figura y de motivar el interés por el ilustre vecino, la comisión de trabajo ha creado el Pasaporte Valero Lecha, un documento que acredita la asistencia a los actos relacionados con el pintor y que los vecinos deben ir completando con pegatinas sobre los cuadros del artista para obtener a final de año un obsequio relacionado con el autor.

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Dicho pasaporte se puede conseguir de forma gratuita tanto en el Ayuntamiento como en la Biblioteca Municipal y la primera actividad incluida en el mismo fue la visita guiada teatralizada 'Valero Lecha. Pintar para no olvidar', que se realizó el pasado 11 de abril a cargo del Centro de Estudios Locales de Alcorisa y otros colaboradores como la Agrupación Coral y el Grupo de Jota Alcorisa.