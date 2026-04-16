Comienzan las obras de reparación del muro de la Curva de la Glorieta de Teruel con una inversión de 140.478 euros

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, acompañada por la concejal de Hacienda, Carmen Romero, ha visitado el inicio de las obras de reposición del aplacado y ejecución de actuaciones complementarias en el muro exterior de la costanilla de Dean Buj, en la conocida Curva de la Glorieta de la capital turolense.

La intervención, adjudicada por un importe de 140.478 euros a la empresa Reformas y Construcciones Mudéjar, SLU, responde a la necesidad de actuar tras el desprendimiento de parte del revestimiento del muro, un incidente que obligó a instalar una malla de seguridad para proteger la zona.

Según ha explicado la alcaldesa, el proyecto técnico aprobado contempla la renovación del revestimiento en el tramo afectado utilizando el mismo material original, aunque incorporando soluciones que garanticen una mayor durabilidad y seguridad. Asimismo, la actuación se ha diseñado conjugando criterios técnicos y estéticos, respetando en todo momento las condiciones fijadas por la Comisión Provincial de Patrimonio.

Los estudios previos detectaron un importante desplome en el muro, de entre 12 y 14 centímetros, lo que hace necesario recrecer la estructura mediante hormigón armado. Además, se constató la oxidación de las armaduras interiores, circunstancia que provocó la caída de placas de piedra de hasta 8 centímetros de espesor.

Entre las actuaciones previstas se incluye la instalación de una lámina de impermeabilización, la reposición del peto superior y la colocación de un nuevo aplacado con piedra natural Travertino de Teruel. Este se dispondrá en dos espesores: 8 centímetros en la parte inferior y 3 centímetros en la superior, con el objetivo de garantizar tanto la estabilidad como la integración estética del conjunto.

La intervención se limita exclusivamente al paño del muro afectado, ya que el resto de la estructura fue revisado y se encuentra en buen estado. Al no poder tramitarse como obra de emergencia, el proyecto ha tenido que seguir el procedimiento administrativo ordinario, incluyendo la redacción del proyecto, su aprobación por parte de Patrimonio y la posterior licitación, lo que ha alargado los plazos de ejecución más de lo previsto.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Teruel completará las labores de mantenimiento necesarias, permitiendo que la Curva de la Glorieta recupere plenamente sus condiciones de seguridad y conservación.