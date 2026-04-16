Jaca se prepara para un Primer Viernes de Mayo multitudinario: horarios, actividades y citas ineludibles

El Ayuntamiento de Jaca y la Hermandad del Primer Viernes de Mayo han organizado el programa de actos de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad, que este año se celebrará el 1 de mayo y que se prevé especialmente multitudinaria al coincidir con el puente festivo.

La previsión es repetir o incluso superar las cifras del pasado año, cuando Jaca albergó este día 50.000 personas, consolidando esta cita como uno de los grandes eventos del calendario festivo aragonés.

El concejal delegado del Primer Viernes de Mayo, Sergio Cajal, ha subrayado la relevancia de esta celebración, que conmemora "1.266 años de la batalla de la Victoria", destacando además el trabajo conjunto entre el ayuntamiento y la hermandad. "Es un trabajo arduo que comienza en octubre y que se lleva a cabo en coordinación con la Hermandad", ha señalado, agradeciendo también la labor de su presidente, Carlos García.

Entre las principales novedades, el presidente de la hermandad ha destacado el refuerzo del mercado de oficios perdidos, la incorporación de nuevas propuestas en el grupo de bailes medievales y cambios en el acto institucional del jueves, que este año contará con la actuación del grupo vocal Doña Sancha en sustitución de la banda de música Santa Orosia.

Asimismo, este año la figura del síndico, que representa a la ciudad durante la festividad portando la bandera de Jaca y protagonizando los saludos en la plaza de la Catedral y en la puerta del ayuntamiento, recaerá en Laura Climente, concejal de CHA. La designación se votará en el pleno de la semana que viene.

Refuerzo de la seguridad

Uno de los aspectos en los que más se ha trabajado ha sido la seguridad. Se modificará la disposición del público en la calle Mayor para facilitar el desarrollo del desfile y evitar aglomeraciones, creando un espacio reservado exclusivamente para las escuadras.

Además, todos los miembros de la hermandad llevarán pulseras identificativas, una medida que permitirá mejorar el control de accesos. En el caso de los menores, estas pulseras incluirán un número de teléfono de contacto. Como el año pasado, se instalarán tres pantallas en la plaza de la Catedral, Marqués de la Cadena y avenida Primer Viernes de Mayo para seguir en directo los actos.

Programa

La programación comenzará el 22 de abril con la inauguración de una exposición dedicada a la figura de los síndicos, que este año se traslada al hall del ayuntamiento para ganar visibilidad.

Los días previos incluirán actividades divulgativas en centros educativos y actos sociales como la visita a la residencia de mayores.

El jueves 30 de abril se celebrará el acto en memoria del conde Aznar en San Juan de la Peña, junto a la apertura del mercado artesanal --que crece en número de puestos--, actividades infantiles y el acto institucional de la hermandad en el Palacio de Congresos.

El viernes 1 de mayo, día grande de la fiesta, comenzará con la diana musical y el desfile de escuadras hasta la ermita. Posteriormente, tendrán lugar la misa y los actos centrales, entre ellos la entrada triunfal del conde Aznar, a las 12.00 horas, los saludos de banderas y el canto del himno en la puerta del ayuntamiento.

Por la tarde continuará la actividad con el mercado artesanal y un concierto tributo a La Oreja de Van Gogh. Durante el fin de semana se sucederán actividades para todos los públicos, como juegos tradicionales infantiles, actuaciones musicales y la tradicional chocolatada, manteniéndose el mercado hasta el domingo.

Como novedad destacada, Aragón Televisión retransmitirá en directo los actos principales, lo que supone un importante impulso en la proyección exterior de esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

Igualmente, y como en años anteriores, la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Jaca también retransmitirá en directo todo lo acontecido en este gran día para la ciudad de Jaca.