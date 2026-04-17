Alcañiz presenta la XXX edición del Vencimiento del Dragón: más de 200 voluntarios participarán en la recreación
La celebración tendrá lugar el próximo 23 de abril
La fiesta del Vencimiento del Dragón de Alcañiz cumplirá treinta ediciones el próximo jueves. Se trata de una creación basada en la leyenda de la Conquista de Huesca a los musulmanes por parte de Pedro I, en la llamada Batalla de Alcoraz (1096), donde se dice que contó con la ayuda milagrosa del santo. Representa la lucha entre el bien, encarnado por San Jorge, y el mal representado por el dragón, triunfando la bondad y la tolerancia frente al odio no mediante la espada sino con un ramillete de flores.
También recupera una antigua tradición local, cuando los hortelanos de Alcañiz regalaban a su amada en este día de san Jorge un ramo de flores silvestres llamado el “ramo del bienquerer”. En el día de San Jorge se instalan puestos de flores y libros junto a la Plaza de Toros, donde tiene lugar el Vencimiento del Dragón, un espectáculo en el que colaboran más de doscientos voluntarios entre jinetes, portadores del dragón, portadores de gigantes y cabezudos, danzantes, músicos de la banda, coro y caballeros calatravos.
Una fiesta que fue reconocida como de Interés Turístico de Aragón que atrae a cada vez más público: el pasado año aproximadamente 4.000 personas asistieron al acto central del festejo, que se celebró por primera vez en la Plaza de Toros de Alcañiz.
Además, una exposición en el Liceo recorre fotográficamente estos 30 años en los que la festividad de San Jorge se celebra en Alcañiz con la representación del Vencimiento del Dragón. Durante el fin de semana posterior se celebra el Mercado Medieval con más de 70 puestos, talleres y actividades para niños.
La Casa de Aragón de Madrid albergó la presentación del Vencimiento del Dragón, una fiesta declarada de Interés Turístico de Aragón que se celebra en Alcañiz el día de San Jorge.
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