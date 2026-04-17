Denuncian el "desmantelamiento" del servicio de Oncología del hospital de Barbastro: se estima que hay 600 personas pendientes de revisión

Pacientes de la Plataforma de Afectados de Oncología del hospital de Barbastro han denunciado este viernes la situación de "extrema gravedad" que atraviesa el servicio tras el proceso de movilidad del Salud. Han asegurado que a partir del próximo lunes, 20 de abril, la plantilla quedará reducida a tan solo 1,5 oncólogos, una cifra que los afectados califican de "insuficiente, indignante y peligrosa" y que pone en riesgo directo la vida de los pacientes del sector. Desde la plataforma estiman que hay 600 personas pendientes de revisión en el servicio de oncología.

El colectivo explica que el conflicto se ha agravado tras la decisión de la dirección del hospital de Barbastro de "romper la relación de contratos mixtos" que se mantenía con el Miguel Servet de Zaragoza. "Este modelo permitía que el servicio funcionara de manera eficiente y permitía a oncólogos trabajar de forma compartida entre Barbastro y el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y así poder contar con especialistas de referencia que conocían a sus pacientes. Al eliminarse este vínculo, y ante la movilidad del Salud, los oncólogos han optado por las plazas que han salido en su lugar de residencia (Zaragoza), dejando a Barbastro desasistido.

Los pacientes rechazan frontalmente que la solución pase por enviar a oncólogos de otras localidades de forma puntual. "No queremos que cada día nos vea un médico diferente. La oncología requiere continuidad, confianza y un seguimiento estrecho. Los 'parches' no curan el cáncer", añaden. Los afectados exigen a la Dirección del Hospital de Barbastro y a la consejería de Sanidad que garanticen una plantilla estable de oncología de forma inmediata y la recuperación de fórmulas de contratación (como los contratos mixtos) que sí funcionaban y daban seguridad a los pacientes. "Un retraso en oncología no es una demora administrativa, es una condena", dicen.

Advierten que el retraso en las revisiones es una "negligencia institucional" que no están dispuestos a tolerar y aseguran que no cesarán en sus protestas hasta que se garantice una atención digna y equitativa para todos los pacientes del Somontano, Cinca Medio, Ribagorza, Sobrarbe, Bajo Cinca y la Litera.

Una oncóloga contratada este viernes

Fuentes del Departamento de Sanidad, sin embargo, niegan el desmantelamiento del servicio y explican que Oncología del Hospital de Barbastro sigue contando con tres plazas de oncólogos. Sin embargo, reconocen dos de ellos están de permiso laboral y "no hay" profesionales en la bolsa del Salud que poder contratar.

Para asegurar la continuidad asistencial, el Salud está reforzando el servicio con la colaboración de otros centros hospitalarios de la comunidad. Aunque ya existe esta línea de colaboración con otros hospitales como el Miguel Servet y el San Jorge, a partir de los próximos días se van a mantener desplazamientos regulares de profesionales desde el Servet y posteriormente desde el Clínico.

Así, confirman que el próximo lunes habrá cita de Oncología en el Hospital de Barbastro, aunque recuerdan que hay convocada una huelga de médicos que puede tener alguna incidencia. Con todo, Oncología cuenta con unos servicios mínimos que cubren las citas e intervenciones "indemorables".

"El Salud lamenta que se generen interpretaciones erróneas sobre la situación y reafirma que la atención oncológica en el hospital de Barbastro está garantizada", han insistido.

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La incertidumbre se había apoderado de algunos pacientes, como María (nombre ficticio), de 40 años, a quien le detectaron el pasado mes de septiembre un cáncer de mama. Fue operada en el mes de noviembre y ahora, después del tratamiento de quimioterapia, tenía cita el próximo lunes para conocer cuál era el tratamiento de radioterapia que debe recibir y cuándo puede comenzarlo. El jueves, al trasladarse al Hospital de Barbastro, le comunicaron que la oncóloga que la había estado tratando ya no trabajaba ahí y que no había certezas de que esa cita siguiera adelante. No ha sido hasta última hora de la mañana de este viernes cuando desde el propio Salud le confirmaron que sí tendría cita, al haberse incorporado un nuevo profesional al servicio este mismo viernes.