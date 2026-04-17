Desaparece la Cruz del Aneto menos de un año después de ser restaurada: "Estamos profundamente decepcionados"

Uno de los grandes símbolos del Pirineo aragonés ha desaparecido. Los montañeros que coronen la cumbre más alta, la del Aneto, no encontrarán en estos momentos la simbólica cruz que llevaba ahí desde 1951 y que fue restaurada y recolocada el pasado mes de agosto. Menos de un año después, el GREIM de la Guardia Civil de Huesca ya ha comprobado que el monumento ya no está, tal y como habían alertado unos montañeros. Por el momento, se mantienen todas las hipótesis abiertas, aunque la que gana más enteros es que sea un acto vandálico.

Mientras, en el Ayuntamiento de Benasque no dan crédito. "Estamos profundamente decepcionados. Si al final ha sido vandalismo, solo queda decirle a esa gente que para eso que se quede en casa, porque subir durante cinco horas con ese único propósito...", lamenta el alcalde de la localidad pirenaica, Manuel Mora, quien confirma que ahora todos los esfuerzos están en recuperarla, restaurarla de nuevo si ha vuelto a quedar deteriorada y volverla a colocar.

La Cruz del Aneto ya fue vandalizada en 2018, en el primer aniversario del referéndum independentista catalán del 1 de octubre, cuando amaneció pintada de amarillo. En septiembre de 2023 fue retirada en cuatro partes para ser restaurada, intervención que corrió a cargo de Miguel Ángel Plaza, y volvió de nuevo al pico que coronaba desde hace 75 años en agosto de 2025, menos de dos años después.

Fue en 1951 cuando el Club de Excursionistas de Cataluña instaló el monumento en lo alto del Aneto, con motivo de su 75 aniversario. La cruz, que pesa 100 kilos, fue subida en cinco trozos, de 20 kilos cada uno, y desde entonces guardaba un gran simbolismo para todos los montañeros que subían hasta la cumbre, siendo muy icónicas y habituales las fotos una vez se alcanzaba la cima.

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En 2023, cuando fue retirada para su restauración en el taller de los hermanos Plaza, el herrero responsable, Miguel Ángel, ya advertía de que se la encontró "bastante desmejorada". "El gran problema es que se había partido en su base y, por tanto, eso había hecho que su altura se disminuyera permitiendo a muchos de los que llegaban al Aneto que se subieran encima, haciendo que su estado fuera todavía peor. Pero está a más de 3.400 metros, lo raro sería que no le hubiera pasado nada. Entre el hielo, la nieve, el viento que a esa altitud pega fuerte, los rayos… No iba a estar impoluta", reconocía en declaraciones a este diario.