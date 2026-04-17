El hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel incorpora la donación en asistolia

El hospitaluUniversitario Obispo Polanco de Teruel ha llevado a cabo con éxito este mes de abril la primera donación multiorgánica (riñones e hígado) y de tejidos (córneas) mediante asistolia controlada con ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea). Este hecho supone un avance significativo en la actividad de donación de este hospital y en la mejora de las oportunidades de vida para numerosos pacientes. Es la segunda intervención de este tipo que se realiza fuera de Zaragoza. La primera tuvo lugar el pasado mes de marzo, en el hospital universitario San Jorge de Huesca.

El Coordinador Autonómico de Trasplantes en Aragón, José Ángel de Ayala Fernández, ha indicado que la donación en asistolia controlada -o donación tras muerte cardiorrespiratoria- permite obtener órganos válidos de pacientes cuyo corazón se ha detenido, tras confirmar el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria. El uso de un equipo ECMO permite oxigenar y preservar los órganos, tras la muerte cardiaca. En España y en Aragón, en 2025, más del 50% de los procesos han sido mediante donación en asistolia. El resto son donaciones en muerte encefálica.

Profesionales del Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel implicados en la primera donación en asistolia controlada de este hospital. / GOBIERNO DE ARAGÓN

La Coordinadora de Trasplantes el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, Concepción Valdovinos, ha agradecido la generosidad de la familia que ha aceptado la donación de órganos, “un gesto que ofrece una oportunidad de vida a varios pacientes”. Igualmente, ha destacado la colaboración del Equipo de Coordinación y del Equipo ECMO móvil del Miguel Servet de Zaragoza, que se ha desplazado hasta Teruel para participar en esta intervención. En ella, han participado unos 20 profesionales.

A la vanguardia

La doctora Valdovinos ha remarcado que este logro sitúa al Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel en la vanguardia en el ámbito de la donación y el trasplante, junto a los centros que desarrollan programas avanzados de donación, contribuyendo a reforzar el sistema nacional de trasplantes, reconocido internacionalmente por su excelencia.

La coordinadora de trasplantes del hospital ha detallado que la donación en asistolia con ECMO tiene un mayor grado de complejidad que la donación en muerte encefálica y comenzar a realizarla en Teruel va a contribuir a aumentar el número de donantes que había hasta ahora en la provincia.

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En estos momentos, la donación en asistolia se realiza en Aragón en los hospitales Clínico Universitario Lozano Blesa y Universitario Miguel Servet de Zaragoza, a los que se han unido en las últimas semanas el Hospital Universitario San Jorge de Huesca y el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel.