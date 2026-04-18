El Somontano de Barbastro restaura 16 enclaves patrimoniales para impulsar el turismo enogastronómico y sostenible

La Comarca de Somontano de Barbastro ha finalizado el programa de restauración de elementos arquitectónicos vinculados a la enogastronomía, donde se han recuperado hasta 16 enclaves patrimoniales repartidos en 12 municipios. La iniciativa está dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Saborea Guara Somontano.

Los elementos restaurados estan vinculados al agua, al aceite y a otros usos tradicionales estrechamente relacionados con la identidad gastronómica de la comarca. Entre ellos figuran fuentes, pozos, balsas, lavaderos, norias, casetas y antiguos molinos, seleccionados dentro de una línea de trabajo que ha contado con un presupuesto de 197 885 euros y ha sido financiado al 100% por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation).

El objetivo ha sido doble: por un lado, recuperar y dignificar elementos del patrimonio rural que forman parte de la memoria colectiva del Somontano; por otro, reforzar su potencial turístico como recursos visitables e interpretables, conectados con la enogastronomía, el paisaje y la historia local.

Los trabajos ejecutados han incluido, con carácter general, labores de acondicionamiento, señalización e interpretación de los elementos seleccionados, incorporando además medidas de integración ambiental para favorecer la biodiversidad y mejorar su encaje en el entorno natural. Entre estas medidas se contemplan soluciones como rampas y abrevaderos para facilitar el acceso de la fauna al agua, siembras y plantaciones de especies autóctonas, creación de pequeñas islas de biodiversidad e instalación de refugios para insectos y fauna auxiliar.

Con esta actuación, Saborea Guara Somontano avanza en uno de los ejes centrales del Plan: la transición verde y sostenible, demostrando que la conservación del patrimonio puede ir de la mano de la valorización turística, la sensibilización ambiental y la dinamización del medio rural. La restauración de estos elementos no solo preserva testimonios materiales de la cultura del agua, del aceite y de la vida cotidiana ligada a la producción agroalimentaria, sino que también genera nuevos puntos de interés para vecinos y visitantes, reforzando el relato de Guara Somontano como destino enogastronómico, rural y sostenible.

Los espacios en los que se ha intervenido son los siguientes: la Noria de Castejón del Puente; el Pozo fuente de Lagunarrota; la Fuente Dos Caños de Pozán de Vero; la Fuente Valero de Pozán de Vero; el Pozo Fuente de Fornillos; el Pozo La Sal de Estadilla; la Caseta de aperos de Salas Altas; la Fuente Mochirigüel de Alquézar; el entorno del antiguo molino de aceite de Radiquero; el pozo salado de Laluenga; los restos del torno de aceite de Castillazuelo; el Lavadero municipal de Colungo; el antiguo molino de Los Corrales de Buera; la Fuente La Cantariella de Adahuesca; la Balsa Caracruz de Bierge y la Fuente de San Gregorio de Berbegal.

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La vicepresidenta de la Comarca y consejera de Turismo, Pilar Lleyda, ha afirmado que "con la restauración de estos elementos "damos un paso más en la consolidación de Guara Somontano como un destino enogastronómico y sostenible, donde el patrimonio y el paisaje son parte esencial de la experiencia. Además es importante destacar que esta intervención llega a numerosos municipios, contribuyendo a equilibrar el desarrollo turístico y a dinamizar el conjunto de la comarca".