Aragón concluye con 93 líneas en Huesca la renovación completa de su red de autobuses

El Gobierno de Aragón ha concluido la implantación de su nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera con la puesta en marcha de 93 nuevas líneas de autobús en la provincia de Huesca, de forma que la comunidad se convierte en la primera en reorganizar completamente su mapa concesional de transporte público por carretera.

Según ha informado este lunes el Gobierno de Aragón, las nuevas líneas, operadas por la empresa Avanza, corresponden al lote 1 con 55 líneas que conectan la Jacetania y el Alto Gállego con la Hoya de Huesca y Zaragoza, así como al 3 con 38 líneas que unen Fraga con la capital oscense por Monzón y Barbastro.

Las 93 nuevas líneas prestan servicio a 12 comarcas y 130 municipios de la provincia de Huesca con 169.000 usuarios potenciales, con una flota de 58 autobuses que recogen y dejan viajeros en 622 puntos de parada. En total, vertebran 12 comarcas y 130 municipios en los que habitan 169.000 aragoneses, con una flota de 58 autobuses y 622 puntos de parada.

El consejero en funciones de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha destacado la apuesta del Gobierno de Aragón por un transporte público "social, eficiente y competitivo" que ha pasado de 11 a 20 millones de inversión anual y que incorpora como novedad 127 núcleos urbanos que desde hoy tienen servicio de autobús por primera vez en su historia, de lo que se van a beneficiar más de 4.000 ciudadanos.

Entre los nuevos núcleos con transporte público se encuentran Salvatierra de Esca, Yebra de Basa, Loscorrales, Santa Engracia de Jaca, Ibort, Barós, Cregenzán, Selgua, Costean, Lagunarrota, Morilla, El Tormillo y Algayón. Las tarifas de estos dos lotes son además un 30 % más baratas que las de los servicios anteriores, ha dicho.

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El proceso de renovación del mapa concesional comenzó el 9 de septiembre de 2024 cuando arrancaron las 39 líneas de los lotes 8, 10 y 12 que unen desde entonces el Maestrazgo y la Serranía de Albarracín con Teruel y el Campo de Belchite con Zaragoza.