Las nuevas viviendas de La Merced de Huesca estarán construidas en mayo

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha avanzado este lunes que durante las dos primeras semanas del próximo mes de mayo se dará por terminada la ejecución de las obras de construcción de viviendas de La Merced, en Huesca, y se asignarán los pisos a las personas agraciadas en el sorteo y que cumplen los requisitos.

Ha expuesto que cuando llegó al Departamento se encontró "un expediente encima de la mesa bloqueado y parado", con un escrito de la empresa constructora diciendo que abandonaba la ejecución de la obra "si no se llegaba a algún tipo de acuerdo y de modificación de precios" y el departamento se puso "manos a la obra", reafirmando su apuesta por La Merced para terminar en plazo la construcción de 26 viviendas.

"Como no nos parecía suficiente para la ciudad de Huesca, pusimos en marcha la segunda fase con aportación económica directa del Gobierno de Aragón para hacer otras 67 viviendas, que suman 88 entre la primera y la segunda fase", ha continuado López.

El consejero en funciones ha recordado que el sorteo de viviendas comenzó el pasado mes de octubre, indicando que una vez está terminada una obra es necesario realizar trámites burocráticos hasta ponerla en uso y "se nos han ido un par de meses de la fecha prevista por los desajustes" en la terminación de la urbanización.

Todavía se tienen que asignar algunas viviendas, pero 27 ya lo están "con nombre y apellidos" y faltan siete para tener asignada toda la primera fase. "La segunda fase estará en tiempo y forma en el entorno del verano de 2027". Esta actuación, junto con las de Harineras y la calle Bielsa, "a futuro", permitirán que en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca "se puedan poner varios cientos de viviendas a disposición de los jóvenes oscenses que tienen necesidad de vivienda pública en régimen de alquiler y a unos precios muy razonables".

Precios

El consejero ha puntualizado, en alusión a las críticas del PSOE sobre los precios de alquiler, que "las viviendas que se construyan y se promuevan por parte del Gobierno de Aragón en colaboración con el ayuntamiento" incluirán "descuentos muy importantes" durante 15 años para los adquirientes que tengan ingresos de entre 2,5 y 5,5 veces el IPREM para que el gasto no supere "en ningún caso" el 30% de su disponibilidad económica. Pagarán entre 350 y 500 euros, "en ningún caso esas cifras que he escuchado de 800 euros".

"Si alguien tiene que pagar cifras de 800 euros será porque no tendrá derecho a esas primas por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma porque no estarán en los entornos de renta a los que nosotros queremos ayudar, que es a la gente que necesita realmente ayuda".

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El Gobierno de Jorge Azcón ha impulsado, en total, en toda la provincia de Huesca y con todos los programas, entre 800 y 900 viviendas, ha continuado López, quien ha sido tajante: "Lecciones de quien tuvo responsabilidades durante tantos años y no fue capaz de llevar adelante una política de vivienda para la gente que la necesita, pocas, reconociendo en cualquier caso que me hubiera gustado que hace ya un par de meses la primera fase de La Merced estuviera entregada".