Así se puede votar el cartel anunciador de las fiestas de 'La Vaquilla' de Teruel: el jurado descarta cuatro obras por usar IA

El Ayuntamiento de Teruel abre desde este martes, 21 de abril, el plazo de votación popular para elegir el cartel anunciador de las Ferias y Fiestas del Ángel 2026, conocidas como 'La Vaquilla'. La ciudadanía podrá participar desde las 8.00 horas, a través de la plataforma habilitada 'www.cartelvaquilla.teruel.es', hasta el domingo, 3 de mayo, a las 23.59 horas.

En total, diez carteles optan a convertirse en la imagen oficial de las fiestas tras haber sido seleccionados esta mañana por un jurado experto entre los 45 trabajos presentados este año al concurso. Aunque la mayoría de las propuestas proceden de distintos puntos de España, también se ha recibido una obra desde Florencia (Italia), lo que evidencia el alcance del certamen, han indicado desde el Ayuntamiento de Teruel.

Para garantizar la transparencia del proceso, cada usuario deberá completar un formulario antes de emitir su voto, introduciendo un correo electrónico y un DNI. Posteriormente, recibirá un email de confirmación que validará su participación. Este sistema permite evitar duplicidades, votos automatizados o fraudulentos, asegurando que cada persona vote una única vez.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha animado a los turolenses y amantes de 'La Vaquilla' a participar en la votación y elegir. La regidora ha formado parte del jurado encargado de realizar la selección inicial, junto al concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, representantes de todos los grupos políticos municipales, profesorado de la Escuela de Artes, técnicos municipales, profesionales del ámbito de la comunicación y las artes gráficas, así como miembros del tejido festivo local.

Por su parte, el concejal de Fiestas ha destacado que el proceso de selección ha sido "relativamente fácil o difícil, según se mire", dada la calidad de las obras presentadas. Suárez ha explicado que, pese a la ligera disminución en el número de participantes respecto a años anteriores -cuando se alcanzaban entre 60 y 70 propuestas-, el nivel de los trabajos ha permitido conformar una selección final representativa.

Trabajos eliminados por uso de IA

Durante el proceso de revisión, el jurado ha descartado cuatro de los carteles presentados al detectar el uso de herramientas de inteligencia artificial en su elaboración, lo que incumple las bases del concurso. Esta decisión responde al objetivo de preservar la autoría original y el carácter artístico del certamen, garantizando que las obras finalistas sean fruto de la creatividad propia de sus autores.

Además, la autoría de los carteles finalistas se mantiene en secreto durante todo el proceso, tal y como establecen las bases del concurso. Cualquier difusión pública de la autoría, incluso en redes sociales, supondría la descalificación inmediata del participante. El cartel ganador será el más votado por el público y su autor recibirá un premio dotado con 1.200 euros.

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Las Ferias y Fiestas del Ángel 2026 se celebrarán en Teruel del 3 al 13 de julio y el cartel elegido será la imagen oficial de la fiesta grande de la ciudad.