Huesca inaugura las obras de reurbanización de los viales del parque Miguel Servet

El Ayuntamiento de Huesca ha inaugurado este martes las obras de reurbanización de los viales principales del Parque Miguel Servet, una actuación que ha contado con una inversión de 181.504 euros y ha sido ejecutada por la empresa Hormigones Grañén. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el concejal de Medio Ambiente, José Miguel Veintemilla, han participado en la inauguración de esta actuación, acompañados por la técnico de infraestructura verde del Ayuntamiento de Huesca, Ana Pérez Adell, el arquitecto redactor del proyecto, Sixto Marín Gavín, y representantes de la empresa adjudicataria.

Según ha informado el Ayuntamiento de Huesca, la actuación corresponde al proyecto de reurbanización de los viales principales y de renovación de infraestructuras en el Parque Miguel Servet y da continuidad a las fases ya ejecutadas en el parque, manteniendo los mismos criterios de diseño, accesibilidad y respeto por el entorno natural.

En esta fase, los trabajos se han centrado en el vial que conecta la rotonda del estanque central con la estatua de los Caídos, en el cruce con el eje este-oeste, uno de los accesos más transitados del parque. El objetivo, según el Ayuntamiento, es mejorar la accesibilidad, reforzar la conexión con los principales recorridos y garantizar la continuidad y coherencia de los paseos ya renovados.

Las obras han incluido la renovación de las redes de saneamiento, pluviales, baja tensión, telegestión y abastecimiento de agua para riego y fuentes, así como la protección de los parterres y del arbolado existente.

La atención seguirá puesta en el pinar, con la existencia de árboles grandes que en momentos puntuales suponen un riesgo. La técnico ha apuntado que "en este último año sucedió que las lluvias anegaron el suelo a unos niveles que no estaban acostumbrados y también ha habido golpes de viento elevados y cayó un pino y se movió otro" y "nos anticipamos a esa gestión de adelantarnos a estos sucesos de caída o ir gestionando la diana y si no puedes evitar que caiga el árbol, evitar que haya gente debajo".

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Próximamente se acometerá la octava y última fase del Plan Director del Parque, que corresponde a los viales de entrada en el entrono del quiosco de la Música, que se licitará en breve para acometer este año las obras y así finalizar las actuaciones del actual Plan Director, según ha dado a conocer Sixto Marín, arquitecto del Ayuntamiento de Huesca