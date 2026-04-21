El XXII Descenso de Nabatas por el río Gállego estrenará el reconocimiento como actividad de Interés Turístico de Aragón

La Asociación de Nabateros de La Galliguera ultima estos días la construcción de las dos nabatas, de 2 y 3 trompos, que este domingo, 26 de abril, surcarán las aguas del Río Gállego, en el XXII Descenso de Nabatas por el Río Gállego. Una edición muy especial, ya que estrena el reconocimiento como actividad de Interés Turístico de Aragón, lo que pone en valor todavía más el antiguo oficio de transporte fluvial de madera desde los bosques del Pirineo al Ebro.

El presidente de la Asociación, Francisco Fraguás, ha apuntado que "nosotros lo que hacemos es una recreación de un oficio de tradición milenaria que durante cientos de años proporcionó, desde los bosques del Pirineo, madera para la construcción de casas, palacios y catedrales de las ciudades y mucha de esa madera bajaba hasta los astilleros de Tortosa".

Un oficio que todos los años, en torno a la festividad de San Jorge, se recrea en diferentes partes de la provincia de Huesca. Los nabateros de la Galliguera serán los primeros de la provincia es descender el río, será el 26 de abril, a las 11.00 horas, con salida desde Murillo de Gállego y llegada, dos horas más tarde, a Santa Eulalia de Gállego.

Un recorrido en el que los nabateros deben demostrar su pericia sobre los maderos ya que el Río Gállego cuenta con curvas de 90 grados, cuya maniobra es complicada, teniendo en cuenta que las nabatas son de 2 y de 3 trompos, la primera pesa 2.500 kilos y la segunda 3.600. Hay cuatro puntos más peligrosos, la zona de la Lavadora, que es una rampa de 300 metros que acaba en un giro de 90 grados y el Puente de Murillo. También presentan riesgo las llamadas piedras sumergidas y las piedras llorosas.

El presidente de la asociación ha aconsejado tres puntos para ver el descenso, a las 11.00 horas en la Playa de Murillo; a las 11.45 horas en el puente de Murillo y a las 13.00 horas en el puente de Santa Eulalia. Este año se estrena como Actividad de Interés Turístico de Aragón. La presidenta de la comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler, se ha referido a ello y ha dicho que "es un refuerzo al trabajo desarrollado desde las asociaciones y desde el territorio por mantener viva esta tradición, así como la labor divulgativa que se hace para que la gente lo conozca y no sólo se quede en la zona, sino que fuera de La Galiguera también se conozca".

El descenso de Nabatas forma parte de las Jornadas del Río Gállego, que organiza la Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos, que se desarrollan con arreglo a un programa que establecen que el 23 y el 24 de abril, en Murillo de Gállego, la Escuela de Nabateros darán a conocer información y se acabarán de construir las nabatas, con explicaciones guiadas a las 12.00 y 18.00 horas.

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El 23 de abril habrá hinchables infantiles en Erés a las 17.00 horas, mientras que el sábado, 25 de abril, a las 17.00 horas se podrá disfrutar en la feria de 'Los líquidos vino, miel y aceite' en Santa Eulalia de Gállego, según ha informado el presidente de la Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos, Iñaki Bes.