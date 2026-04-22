Endesa invierte 2,1 millones de euros en la ampliación de la subestación transformadora de Magallón

Endesa ha finalizado una inversión de 2,1 millones de euros destinada a la ampliación y mejora de la subestación transformadora Magallón. La actuación supone una mejora directa de la calidad de suministro para 3.000 clientes residenciales, comerciales e industriales de las localidades zaragozanas de Magallón, Novillas, Mallén, Agón, Bisimbre y Fréscano y de Cortes, en Navarra.

Los trabajos, que se han prolongado durante doce meses, han consistido en la puesta en servicio de un nuevo transformador en la relación de tensión 66/15 kilovoltios, la construcción de un nuevo edificio para albergar los equipos de media tensión y la reforma integral de las posiciones de 15 kilovoltios y de los equipos de control del parque de 66 kilovoltios.

Adicionalmente se han incorporado en la planta nuevos equipos y sistemas de protección, control y telemando, que permiten mejorar la gestión de la red mediante la realización de maniobras a distancia y en tiempo real desde el Centro de Control de Endesa, situado en Zaragoza.

La inversión realizada ha contemplado también la digitalización de equipos y sistemas, mejora tecnológica a partir de la cual se podrá obtener una mayor información de los elementos críticos de la red y recoger y procesar la información de forma más precisa y segura, puesto que incorpora nuevas funciones que favorecerán la gestión de la operación y el mantenimiento de la red.

La actuación se ha complementado con la implantación de medidas de ciberseguridad en los equipos electrónicos, en la red interna de la instalación y en las interconexiones con el exterior.

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Las acciones realizadas se enmarcan en el Plan de Inversión de Endesa en Aragón, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de subestaciones y redes eléctricas para reforzar el suministro, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.