El Parador de Bielsa se incorpora a la red del Punto Violeta contra las violencias machistas

El Parador de Bielsa forma parte desde este miércoles de la red del Punto Violeta, un instrumento para facilitar información sobre cómo detectar y actuar ante un caso de violencia machista, además de atender, apoyar y acompañar a las víctimas.

El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo; la jefa de la Unidad VioGén de Huesca, María Jesús Savicente, y el director del Parador de Bielsa, José María Martínez, han sido los encargados de colocar el distintivo, en un acto que ha ido seguido de una formación específica para los empleados del establecimiento.

La incorporación del Parador de Bielsa a la campaña del Punto Violeta forma parte del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Igualdad y la empresa pública Paradores, por el que la cadena se compromete a colaborar en la lucha contra la violencia machista y facilitar la difusión y acceso a la información disponible a las víctimas y a su entorno, convirtiéndose así en una herramienta activa para eliminar la violencia de género.

El subdelegado José Carlos Campo ha destacado la importancia de "seguir extendiendo la red de protección y seguir insistiendo en que el machismo es negativo para toda la sociedad". En concreto, ha subrayado que "la incorporación del Parador de Bielsa supone un doble impacto positivo: ampliar la implantación del Punto Violeta en el territorio y reforzar la protección frente a las violencias machistas en los entornos turísticos". Campo ha querido por todo ello agradecer a la dirección y empleados del establecimiento su compromiso con la campaña.

Los Puntos Violetas son un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia de género y extender, de forma masiva, el compromiso social y la información necesaria para saber cómo afrontar episodios de violencia machista.

La iniciativa tiene como objetivo, además, acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno y facilitar información sobre cómo actuar ante estos casos a establecimientos, entidades, empresas y organismos públicos.

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Para facilitar esta labor, el Ministerio de Igualdad facilita a Paradores todos los materiales integrantes de la iniciativa puntos violetas, consistentes en un Guía Punto Violeta para actuar frente a la Violencia Machista; materiales para establecimientos, entidades, empresas, organismos públicos y distintivos para identificar a personas implicadas en la lucha contra la violencia machista.