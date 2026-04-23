Abatido con un ramo de flores: el dragón vuelve a perder en su eterna lucha contra el bien

Alcañiz ha vuelto a vencer al dragón. Como cada 23 de abril desde hace tres décadas, el bien se ha impuesto al mal cuando San Jorge, armado tan solo con un ramillete de flores, ha derrotado a la fiera. Este multitudinario evento se celebra cada Día de Aragón desde 1996 y se ha consolidado como una de las citas más esperadas. La representación ha tenido lugar en una plaza de toros abarrotada, con cerca de 4.000 gargantas celebrando, una vez más, el triunfo del héroe.

La fiesta del Vencimiento del Dragón de Alcañiz es una recreación basada en la leyenda de la conquista de Huesca por Pedro I en la Batalla de Alcoraz (1096), donde, según la tradición, contó con la ayuda milagrosa del santo. La representación simboliza la lucha entre el bien, encarnado por San Jorge, y el mal, representado por el dragón, con la victoria de la bondad y la tolerancia frente al odio, no mediante la espada, sino con un ramillete de flores.

El Vencimiento del Dragón es un espectáculo inspirado en ese episodio histórico. En él, San Jorge vence a su enemigo con el llamado ramo del bienquerer, recuperando una tradición local.

El santo no ha estado solo frente al peligro. En este colorido espectáculo han colaborado más de 200 voluntarios entre jinetes, portadores del dragón, portadores de gigantes y cabezudos, danzantes, músicos de la banda, coro y caballeros calatravos.

El dragón yace habatido en el medio de la plaza de toros de Alcañiz. / Ayuntamiento de Alcañiz

El día, además, acompañó a la fiesta. En medio de una agradable temperatura, los asistentes han disfrutado de lo lindo viendo en acción a su patrón. San Jorge no ha tenido que recurrir a la espada, que ha permanecido enfundada durante toda la contienda. Tampoco se ha ayudado de su habitual lanza, imagen que se recrea en los cuentos infantiles. El patrón de Aragón ha vencido a la bestia con un ramo de rosas, a lomos de su caballo, como símbolo del triunfo del amor.

De esta manera, el dragón deberá esperar al menos un año más para intentar salir victorioso. No lo tendrá fácil, dado que enfrente tendrá a San Jorge y a todo un Alcañiz que cada año congrega a más visitantes, demostrando que esta es una de las grandes fiestas que se desarrollan en toda la comunidad autónoma.

Se trata de una fiesta reconocida como de Interés Turístico de Aragón. Ahora, el siguiente paso del equipo de gobierno de Alcañiz es intentar que este arraigado acto pueda conseguir el máximo reconocimiento como Fiesta de Interés Nacional.