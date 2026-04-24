Calatayud organiza nuevas visitas a la antigua judería el próximo mes de mayo

La Oficina Municipal de Turismo de Calatayud lanza dos nuevas visitas guiadas para conocer la judería este mes de mayo. Serán los sábados 2 a las 17.00 horas y el 9 a las 10.00 horas. Es precisa la inscripción previa en la Oficina que será también el punto de salida. Son gratuitas.

El concejal delegado de Turismo, Esteban Sanmiguel, explica que, "ampliando las visitas se responde al interés que se ha visto existe por conocer ese legado sefardí del barrio de Consolación. Ha habido personas que no han podido participar al completarse todos los grupos en marzo y abril".

Han sido seis las visitas a lo largo de los meses pasados. Se estrenaron una vez que la Judería bilbilitana estaba en la Red Caminos de Sefarad. En las mismas se explica la extensión del aquel barrio desde la plaza de San Andrés, y se muestran los vestigios que todavía quedan, adentrándose en la Sinagoga Mayor, actual ermita de Consolación, así como en el Centro de Visitantes en el que se ha convertido una antigua bodega a la que se desciende y donde se puede conocer la actividad de aquellos bilbilitanos, que conformaron la judería más numerosa tras la de Zaragoza.

La incorporación de Calatayud en la Red de Juderías de España se formalizaba en el mes de enero, una vez superada la evaluación para su entrada. Se valoraron las intervenciones realizadas en esta zona del casco antiguo bilbilitano para la puesta en valor de su trazado y la recuperación de elementos significativos del mismo. Desde el ayuntamiento se sigue apostando por este entorno convertido en un atractivo turístico más de la ciudad.

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La adhesión de Calatayud a esta red reconoce el trabajo realizado en los últimos años para recuperar y visibilizar los restos y la memoria de la antigua judería de la ciudad. Formar parte de la Red de Juderías sitúa a Calatayud junto a otros destinos españoles con una significativa herencia sefardí y ofrece la oportunidad de participar en iniciativas conjuntas de promoción y difusión del patrimonio histórico.