La DPT impulsa un sondeo de captación de agua en Cantavieja con una inversión de 260.000 euros

El municipio de Cantavieja dispone de una nueva captación de agua tras los trabajos del sondeo de explotación acometido por la Diputación de Teruel. Con esta actuación que ha alcanzado un valor de 259.803,82 euros y que se ha realizado en un plazo de 10 días, se busca solucionar los problemas de abastecimiento del municipio.

Esta obra se enmarca en el Plan de Sondeos de Investigación y Explotación de 2026, que alcanza un valor total de 997.806,69 euros y que incluye actuaciones de este tipo en otros diez municipios a lo largo del año.

El presidente de la DPT, Joaquín Juste, ha visitado las obras acompañado por el responsable del Gabinete Geológico de la DPT, Ignacio Baeta, y el alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabas.

Juste ha destacado el esfuerzo que está realizando la institución para atender las necesidades de hasta 11 municipios, con casi un millón de euros de inversión en el actual Plan de Sondeos. También ha remarcado la importancia de las actuaciones de la institución en materia de sondeos. "Los sondeos son clave para garantizar el abastecimiento en el municipio. Esto supone una tranquilidad para los pueblos", ha señalado.

El sondeo realizado en Las Fontanas ha alcanzado una profundidad total de 444 metros, mientras que el nivel del agua ha llegado a los 120 metros. Los trabajos realizados estos días han comprendido la instalación de una tubería al carbón para canalizar el agua de la captación. Se prevé que pueda aportar un caudal de explotación superior a los 23 litros/segundo.

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El Plan de Sondeos de Investigación y Explotación de este 2026 también contempla actuaciones en los siguientes municipios: Gargallo, Aguilar de Alfambra, Bádenas, La Fresneda, Riodeva, Bea, Jabaloyas, Manzanera, Mosqueruela, Nogueruelas.