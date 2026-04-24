La Feria de Abril de Andorra celebra su séptima edición con música, tradición y ambiente andaluz

La localidad turolense de Andorra acogerá este fin de semana la séptima edición de su Feria de Abril, una cita ya consolidada en el calendario festivo del municipio que volverá a llenar de ambiente andaluz, música y tradición el recinto ferial de la Avenida Dos de Mayo entre los días 24 y 26 de abril.

Organizada por la Casa Comarcal de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento de Andorra y el apoyo de la Junta de Andalucía, la feria ofrecerá durante tres jornadas un amplio programa de actividades pensado tanto para vecinos como para visitantes, con el objetivo de recrear el ambiente característico de esta celebración.

La inauguración tiene lugar este viernes, 24 de abril, a las 19.00 horas, con el tradicional corte de cinta a cargo de las reinas de la Casa de Andalucía, en un acto en el que también está prevista la participación del alcalde de Andorra, Rafa Guía. Como es habitual, el encendido de luces marcará el inicio oficial de la feria.

A continuación, el escenario principal acogerá la actuación del grupo de baile 'Amigos del Sur', perteneciente a la Casa de Andalucía, que dará paso a una noche marcada por la música y el ambiente festivo. La jornada continuará con la rifa de un chaleco y una gorra a las 21.30 horas y culminará con el concierto del grupo "Son de ases", que interpretará sevillanas y rumbas a partir de las 22.00 horas.

El sábado será el día con mayor número de actividades programadas. La jornada comenzará a las 11.30 horas con el desfile de caballos, acompañado del tradicional concurso de cintas a caballo, una de las propuestas más llamativas del programa.

La música volverá a ser protagonista a la hora del vermú, con la actuación del grupo 'Cepa andaluza' a las 12.30 horas, que ofrecerá un repertorio de sevillanas y rumbas para animar el ambiente del recinto ferial. Ya por la noche, a partir de las 23.00 horas, el grupo "Río esencia" tomará el relevo con una nueva actuación flamenca que pondrá el broche musical a la jornada del sábado.

El domingo 26 de abril, última jornada de la feria, se centrará en propuestas más familiares y participativas. A las 13.30 horas está prevista la actuación de los alumnos del Taller de Baile en Línea del Hogar de Mayores, una iniciativa que pone en valor la implicación de distintos colectivos del municipio en esta celebración.

Noticias relacionadas

Con esta séptima edición, la Feria de Abril de Andorra refuerza su consolidación como uno de los eventos festivos más destacados de la localidad, combinando tradición, participación y oferta cultural en una propuesta que cada año atrae a un mayor número de asistentes.