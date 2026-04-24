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El PSOE de la DPT nombra portavoz a Sonia Palacio en sustitución de Pedro Polo

La también teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Calamocha Sonia Palacio sustituye en la portavocía del Grupo Socialista a Pedro Polo

La nueva portavoz del PSOE en la DPT, Sonia Palacio.

La nueva portavoz del PSOE en la DPT, Sonia Palacio. / DPT

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Sonia Palacio será la nueva portavoz el grupo socialista en la Diputación Provincial de Teruel en sustitución de Pedro Polo. Además, Celia Trullén y Benito Lacasa tomarán posesión como nuevos diputados provinciales del PSOE en el pleno ordinario del próximo miércoles, mientras que la renuncia de Carlos Martín ha obligado a la Junta Electoral a volver a iniciar el proceso para proveer nuevos candidatos por el partido judicial de Alcañiz.

Los cambios en el grupo socialista de la institución provincial vienen motivados por los resultados de las pasadas elecciones autonómicas, en las que fueron elegidos diputados en las Cortes de Aragón tres diputados provinciales.

Las renuncias de Rafael Guía, María Ariño y Pedro Polo para ocupar sus escaños en la cámara regional ha conllevado la llegada de tres nuevos representantes, de acuerdo a los mecanismos reglados de sustitución, ha informado el PSOE en una nota de prensa este viernes.

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La también teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Calamocha Sonia Palacio sustituye en la portavocía del Grupo Socialista a Pedro Polo. Ha dicho asumirla "con toda la responsabilidad" con la que ha ejercido y ejerce otras responsabilidades a lo largo de su trayectoria en el PSOE con el objetivo de "defender los intereses de los ayuntamientos turolenses y, en general, del conjunto de los ciudadanos" ante "una línea de trabajo distinta a la que hubiera llevado el Partido Socialista en muchos aspectos que hemos ido abordando en los últimos años".

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