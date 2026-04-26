Fraga se viste de tradición en el Día de la Faldeta

Fraga se ha vuelto a vestir un año más de gala para revivir sus tradiciones en el Día de la Faldeta, celebración que comenzó en 1977 y que en 2015 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Miles de aragoneses han llenado las calles de la ciudad, que se ha convertido en un escaparate de sus trajes típicos y centenarios.

Durante todo el día, fragatinos y visitantes han seguido los actos del Día de la Faldeta, que ha comenzado con el Despertem al nòvio y la nòvia recorriendo desde el Barrio de San Simón de Fraga hasta el Paseo Barrón-Cegonyer. Las familias han podido sumarse también a los Jocs pa tots, una actividad familiar que ha tenido lugar en la plaza San Pedro y a la que se han sumado otras infantiles como Los Caballitos.

A las 11.00 horas ha comenzado el desfile de los jardines Juan Carlos I, en el que todas las personas ataviadas con el traje típico, junto a la Rondalla de Peña Fragatina y la Rondalla Amigos de Folklore del Bajo Cinca, han recorrido las calles de la ciudad hasta llegar a la iglesia de San Pedro.

El acto principal del Día de la Faldeta, la recreación de una boda fragatina del siglo XIX, ha llegado pasado el mediodía. La representación de esta ceremonia comenzó en 2010, y se decidió que el papel protagonista, el de los novios, lo debían representar los Peñeros Mayores. Así sucede cada año. Con esta recreación, eje central del programa de actos del día, Fraga recuerda las bodas tradicionales y otras de las costumbres que la hacen especial.

Por eso, los fragatinos lucen en las calles sus vestimentas centenarias, que en el caso de las mujeres consiste en siete faldas superpuestas, mantones de manila, orfebrería de primera calidad y pienados denominados rosca y picaport. Estos trajes eran vestidos por las mujeres de forma cotidiana antiguamente. Además de las vestimentas, en el Día de la Faldeta se recuperan otras tradiciones a través de actividades de carácter etnológico, costumbrista y festivo.

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Este año, el evento ha contado con la presencia de autoridades como la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. El alcalde de Fraga, José Ignacio Gramún, ha agradecido su presencia y el apoyo recibido, y ha subrayado que «los que se visten de faldetas se llevan siempre un trozo de lo que es la ciudad de Fraga». «Es nuestra seña de identidad», ha afirmado.