Luz verde en Huesca a más de cinco millones extra para el presupuesto municipal: estas son todas las actuaciones que se podrán acometer

La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Huesca ha dictaminado favorablemente este lunes los expedientes de suplemento de crédito y crédito extraordinario correspondientes al presupuesto municipal de 2026, que entre los dos suman más de 5,2 millones de euros y que se someterán a su aprobación en el pleno ordinario del jueves. En la votación, los expedientes han contado con el voto favorable del Partido Popular, mientras que los grupos municipales del PSOE y Vox se han abstenido, ha informado el consistorio en una nota de prensa.

El expediente de suplemento de crédito, por importe de 3.945.135,18 euros, permitirá atender gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente.

En el ámbito urbano, recoge un plan de asfaltado y repavimentación de calles por importe de 1.852.406,03 euros, que incluye algunas actuaciones que se derivan de la propuesta del PSOE aprobada en el último pleno y de los acuerdos para plasmar dicha propuesta en las modificaciones de crédito para reparto de remanentes. En concreto, un millón de euros irá destinado al plan de asfaltado y 500.000 euro, para la reurbanización de la calle Lanuza, a lo que se suma una inversión de 300.000 euros para la fase final del parque de San Martín.

Además de estas cuestiones, se han consignado 200.000 euros para la construcción de escaleras entre la Ronda de Montearagón y el paseo de la Muralla y 152.406,03 euros para la mejora de caminos del término municipal, entre ellos, el de la Cruz del Palmo.

Otra de las partidas destacadas asciende a 1.410.000 euros para inversiones en edificios municipales, que incluye la reforma de un local en la plaza San Bernardo, con 1.200.000 euros, y actuaciones en el cementerio municipal, con 210.000 euros destinados a la construcción de nuevos nichos y columbarios.

Asimismo, se contemplan otras intervenciones en espacios públicos como la plaza de toros y actuaciones en equipamientos y servicios municipales. El expediente de crédito extraordinario, por importe de 1.271.654,86 euros, permitirá habilitar nuevas partidas para actuaciones no previstas inicialmente en el presupuesto.

En materia de vivienda, se incluyen subvenciones del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), con 475.222,07 euros, y del programa de barrios, con 300.000 euros.

El expediente contempla además actuaciones como el cambio de las calderas de la piscina del pabellón del Parque, con 145.000 euros, o la ejecución de un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para un proyecto de renaturalización en el colegio Alcoraz, con una inversión de 165.437,34 euros, entre otras. Ambos expedientes han sido informados favorablemente por la intervención municipal y, tras su aprobación inicial en pleno, se someterán al correspondiente periodo de exposición pública antes de su aprobación definitiva.

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El equipo de gobierno ha agradecido la abstención del PSOE y Vox y ha considerado que ambos grupos han entendido que hay actuaciones necesarias para la ciudad que son independientes de la visión política de cada uno.