La DO Somontano celebrará el Día del Vino con un brindis multitudinario en Huesca

La plaza Allué de Huesca volverá a ser escenario, el próximo 9 de mayo a las 13.30 horas, de la celebración del Día del Vino DO de la mano de la DO Somontano. El acto servirá para reivindicar el enoturismo como fuente de riqueza en las zonas rurales. Se llevará a cabo un brindis colectivo y simultáneo en 30 denominaciones de origen de vino de nuestro país de 13 comunidades diferentes.

Entre las actividades de ese día, miles de asistentes disfrutarán de cuatro ingredientes magníficos para celebrar la vida con Somontano y brindar por el Día Vino DO: el vino Somontano ofrecido por las once bodegas de la Ruta del Vino participantes en la jornada; la gastronomía, de la mano de seis restaurantes y bares de tapas de la capital; el arte, con la presencia de dos artistas locales que crearán sus obras en directo sobre barricas; y la música, que con una sesión de DJ, será la aliada ideal para completar este especial maridaje y jornada.

El Día Vino DO 2026 es una acción con un carácter festivo y reivindicativo. Con ella se pretende, por un lado, acercar el vino con denominación de origen a la gente, "mostrándolo como uno de los productos más arraigados a sus zonas rurales y que, por su calidad, prestigio y valor cultural, más imagen aporta a muchas regiones y zonas de nuestro país", indican desde la organización.

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Este año, en la que va a ser la décima edición del Día Vino DO, todas las actividades se van a llevar a cabo bajo el leitmotiv El vino D.O. atrae turismo e inversión a las zonas rurales. ¡Brindemos por ello!, fomentándose una misma conversación en redes sociales bajo el hashtag #EnoturismoVINODO. "Con ello se quiere destacar la importancia que el vino con D.O. y las denominaciones de origen de vino tienen como marco generador de un turismo experiencial y colaborativo en las zonas rurales, que ayuda a fijar población, a generar riqueza y a atraer inversión", indican.