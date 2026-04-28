La DPH incrementa un 60% las ayudas a los ayuntamientos para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Irán
Se podrán acoger a este plan todos los municipios de la provincia de Huesca excepto la capital oscense
La delicada situación económica y financiera de los ayuntamientos, agravada por el incremento de los precios de la energía, aconseja la adopción de medidas extraordinarias para ayudar a los municipios, en especial para colaborar en la financiación del gasto corriente. En dicho gasto resulta relevante la incertidumbre que generan los cambios en el precio de la electricidad y en el resto de consumos.
Ante esta situación, la Diputación Provincial de Huesca aprobará un incremento del 60% en el Plan de Suministros Eléctricos cuyo objetivo ayudar a los ayuntamientos en el gasto derivado del suministro de energía eléctrica en alumbrado público y otras instalaciones municipales, así como en su mantenimiento.
Como ha destacado el presidente de la DPH, Isaac Claver, con ese incremento "ayudamos a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a ese aumento del precio de la energía, del combustible, provocado por este contexto mundial. Por ello lanzamos este Plan, dotado con cuatro millones de euros, que va a llegar a 201 municipios de la provincia para que puedan seguir prestando el mejor servicio posible a todos los altoaragoneses”.
Se podrán acoger a este plan todos los municipios de la provincia de Huesca excepto la capital oscense. Además, se han establecido unos criterios específicos y objetivos de distribución.
Para los municipios de menos de 5.000 habitantes se destinarán 3.376.000 euros. Son 195 municipios que recibirán cada uno un importe fijo de 7.304 euros más una cuantía adicional en función de su número de habitantes y de sus entidades singulares de población.
Los seis municipios de la provincia de más de 5.000 habitantes recibirán 624.000 euros (104.000 euros cada uno de ellos). Por poner un ejemplo, una localidad como Antillón, con 127 habitantes, pasará de recibir 5.770 euros en 2025 a 9.246 euros este 2026. Su alcalde, Alejandro Ferrando, explica que “esta ayuda supone un desahogo muy importante. En los últimos años hemos visto cómo el precio de la energía se ha convertido en una preocupación constante para los ayuntamientos, porque afecta directamente al alumbrado público, a las instalaciones municipales y, en definitiva, al funcionamiento diario del pueblo. En nuestro caso, van a ser casi 3.500 euros más que el año pasado que nos van a permitir afrontar con más tranquilidad unos gastos que son obligatorios y que muchas veces condicionan el presupuesto municipal”.
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