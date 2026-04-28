Épila celebra la XX Feria Valga 2026 como motor de desarrollo rural en Valdejalón

La localidad zaragozana de Épila acogerá del 1 al 3 de mayo la XX edición de la Feria Valdejalón Agrícola, Ganadera y Comercial (Valga), un evento ya consolidado como referente comarcal y herramienta clave para el impulso rural, que este año alcanza las dos décadas de trayectoria.

La feria ha sido presentada este martes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), en un acto en el que han participado el diputado provincial, Francisco Compés; el alcalde de Épila, Jesús Bazán; y el teniente de alcalde, Adolfo Díez, quienes han destacado la importancia de esta cita para dinamización económica, social y cultural del territorio. Durante su intervención, Compés ha subrayado que esta vigésima edición evidencia la consolidación de un evento que "fortalece la riqueza del municipio" y pone en valor sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería, el comercio y la industria. Asimismo, ha felicitado al Ayuntamiento de Épila por mantener viva la feria durante 20 años y ha mostrado el compromiso de la DPZ para que continúe creciendo en el futuro.

En esta línea, ha destacado el esfuerzo institucional y local que hay detrás de una feria que, según ha indicado, refleja "mucho trabajo, sacrificio y tesón" por parte del municipio.

Por su parte, el alcalde de Épila, Jesús Bazán, ha puesto en valor el carácter estratégico de Valga como "herramienta real para generar actividad económica, fijar población y proyectar el potencial del teritorio", especialmente en un contexto marcado por el reto demográfico y la necesidad de impulsar el desarrollo rural sostenible.

Bazán ha incidido en que esta no es "una edición más", sino la celebración de 20 años de una feria que se ha consolidado como referente en el sector primario y del desarrollo local, gracia sa la colaboración institucional y al compromiso de entidades, tecnología y emprendimiento. En este sentido, ha defendido que el medio rural "no es el pasado, sino una parte esencial del futuro", destacando la capacidad de Valga para combinar tradición e innovación, integrando agricultura, ganadería, comercio, tecnología y emprendimiento.

El alcalde también ha resaltado el carácter participativo de la feria, con entrada gratuita y una programación abierta a todos los públicos, desde profesionales del sector hasta familias, así como la implicación de entidades como la Cooperativa San Pedro Arbués, ATRIA de fruticultores, asociaciones ganaderas o empresas como BonÁrea.

Fechas y horarios

La feria se celebrará en el recinto del Secadero de la Cooperativa San Pedro Arbués, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con una programación que combina actividades profesionales, divulgativas y de ocio.

El teniente de alcalde, Adolfo Díez, ha detallado que la inauguración tendrá lugar el viernes 1 de mayo a las 11.30 horas, con la presencia de autoridades, las reinas de las fiestas y la banda de música de Épila, seguida de un recorrido por los expositores.

El sábado 2 de mayo comenzará con la apertura del recinto ferial y un show cooking organizado por Fedivalca, al que seguirá por la tarde una animación teatralizada para todos los públicos bajo el título 'Transportasustos'. La jornada continuará con un tardeo amenizado por Adri DJ y la tradicional degustación de ternasco y fruta local.

El domingo 3 de mayo arrancará con una degustación popular de migas con chorizo y longaniza, seguida de una concentración de vehículos históricos y una exhibición ecuestre con doma vaquera y clásica. La programación se completará con actuaciones de jotas y música en directo.

Más allá de la programación diaria, Valga ofrecerá durante todo el fin de semana una amplia oferta de actividades permanentes, entre las que destacan la exposición de maquinaria agrícola, de construcción y automoción, así como una muestra ganadera, uno de los ejes centrales de la feria.

También habrá stands comerciales, degustaciones de productos locales, atracciones feriales y espacios de ocio innovadores como un stand de videojuegos, realidad virtual y simuladores. E

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La Feria Valga se reafirma así como un escaparate clave para el sector primario y el tejido empresarial de Valdejalón, combinando tradición e innovación en un entorno que favorece el intercambio de conocimientos, el impulso económico y la cohesión social. Bazán ha destacado que el evento "forma parte de la identidad del municipio" y ha agradecido la implicación de los vecinos, cuya participación, ha dicho, es "el verdadero motor" que permite seguir consolidando la feria como referente comarcal.