El Ayuntamiento de Teruel acondiciona la pista polideportiva de San León para su uso deportivo y recreativo

El Ayuntamiento de Teruel ha llevado a cabo el acondicionamiento de la pista polideportiva del barrio de San León, situada junto a la iglesia y ubicada en la calle San Damián número 12, con el objetivo de mejorar este espacio destinado a la práctica deportiva y al ocio vecinal.

La actuación ha sido posible tras la firma de un contrato de arrendamiento con el Obispado de Teruel/Diócesis de Teruel y Albarracín, titular del inmueble, en aras a la utilización de los 1.805 metros cuadrados de terreno como zona de recreo y a la instalación de equipamientos con esta finalidad.

Este miércoles se están instalando nuevas papeleras en el recinto que contribuirán a mejorar el servicio y el estado general del espacio y la próxima semana se procederá al desbroce de hierbas. Los trabajos realizados han consistido en la renovación de la pista, donde se han retirado las antiguas porterías de fútbol sala, que se encontraban muy deterioradas y sin vida útil, y se han instalado dos nuevas porterías antivandálicas.

Asimismo, se han pintado todas las líneas y marcajes tanto del campo de fútbol sala como de la pista de baloncesto. En cuanto a las instalaciones de baloncesto, el ayuntamiento ha procedido a la reparación de una de las canastas existentes, sustituyendo el tablero y reforzando la estructura. Además, está prevista la instalación de una nueva canasta, pendiente de la ejecución de una zapata de anclaje por parte del área de infraestructuras, lo que permitirá completar plenamente el equipamiento deportivo del recinto.

La intervención hasta la fecha ha tenido una buena acogida entre los vecinos del barrio, y ya se observa una notable afluencia de usuarios en la pista, lo que confirma el éxito de la actuación y la demanda de este tipo de espacios en la zona.

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La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, acompañada del concejal de Deportes, Jesús Artigot, y de la concejal de Juventud, Lucía Gargallo, se ha desplazado hasta la instalación para comprobar 'in situ' las mejoras realizadas y los nuevos equipamientos incorporados. Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la promoción del deporte de base y la mejora de los espacios públicos destinados a la convivencia y el ocio saludable en los barrios de la ciudad.