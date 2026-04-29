Una fuerte granizada arrasa campos y tiñe de blanco varios pueblos

Una fuerte granizada ha sorprendido a varias localidades de Zaragoza y a Teruel, arrasando campos y cosechas y generando algún que otro desperfecto material.

La Aemet había activado la alerta por lluvia y granizo en varias zonas de Aragón, con acumulados de hasta 30 litros en algunos puntos.

Las peores previsiones se han cumplido en localidades como Lécera, donde una lengua de granizo ha sido la gran protagonista de la tarde, tiñendo de blanco sus calles.

Noticias relacionadas

Oliete, Cortes de Aragón o Segura de Baños son otros de los municipios que han sufrido la misma suerte sobre las 19.00 horas, cuando la lluvia se ha convertido en granizo, arrasando campos de cultivo