Utebo regresa al renacimiento con la celebración de su XIII Feria Mudéjar

El patio de Santa Isabel del zaragozano Palacio de La Aljafería ha acogido esta semana la presentación de la XIII Feria Mudéjar de Utebo, un evento que se celebrará entre el 15 y el 17 de mayo en la localidad zaragozana. A lo largo de tres intensas jornadas, la feria acogerá el desarrollo de más 200 actividades diferentes que retrotraerán a los visitantes al siglo XVI, concretamente a 1.544, el año en el que se construyó la Torre Mudéjar de Utebo, uno de los más bellos exponentes del arte mudéjar aragonés.

Para esta edición, el Ayuntamiento de Utebo ha preparado una amplia programación de actos que volverá a llenar la localidad zaragozana de espectaculares actividades tal y como los torneos de justas, las exhibiciones de abanderados, aves o arqueros, la megafoto mudéjar, el gran desfile mudéjar, las representaciones teatrales históricas o los espectáculos nocturnos.

Una feria que gana en presencia

En aras de impregnar a toda la localidad del espíritu renacentista, la XIII Feria Mudéjar contará con actividades repartidas por buena parte del municipio; así, y al margen del principal foco de la feria, que se ubicará en las calles y plazas del Casco Histórico de la localidad, los torneos de justas se celebrarán junto al campo de fútbol municipal, la plaza Constitución acogerá exhibiciones de diversa índole y desfiles con abanderados y grupos variados; y la avenida de Navarra formará parte del recorrido del gran desfile renacentista previsto para el sábado.

De este modo, desfiles, ceremonias, torneos, exhibiciones de abanderados, muestras de objetos antiguos, un mercado renacentista con cerca de 90 puestos de todo tipo, exhibiciones de vuelos de aves, visitas guiadas al conjunto de la iglesia y la Torre Mudéjar, conciertos de música coral, dance y paloteado de Utebo, exposiciones, espectáculos nocturnos, ajedrez viviente, exhibiciones, charlas, talleres artesanales, representaciones teatrales, animaciones de calle, música en directo y un largo etcétera de actividades componen la radiografía de una feria en cuya preparación el Ayuntamiento de Utebo no ha escatimado en esfuerzos y en la que RENFE vuelve a colaborar con trenes teatralizados desde la estación de Goya de la capital aragonesa. Este año, además, la feria contará con una colaboración extra, la de Aragón Televisión y Aragón Radio, quienes invitarán a toda la población aragonesa a conocer la feria utebera gracias a spots publicitarios y a la emisión en directo de un programa radiofónico el sábado por la mañana.

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Cerveza artesana mudéjar y libro mudéjar

Durante el acto de presentación de la Feria, el Ayuntamiento de Utebo ha presentado, también, dos productos que han sido elaborados con motivo de esta decimotercera edición, una cerveza artesana mudéjar que podrá degustarse y ser adquirida durante la Feria, y el Libro Mudéjar, una publicación editada por el Ayuntamiento en el que se recorre la historia de las últimas doce ediciones del mayor evento cultural del municipio zaragozano.