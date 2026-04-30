Autorizada la licitación por 7,9 millones de las obras para garantizar el abastecimiento de agua a Jaca

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha autorizado, en su reunión celebrada este jueves, el pliego y la licitación del contrato de ejecución de las obras que permitirán garantizar el abastecimiento de agua a Jaca (Huesca). El presupuesto de licitación del contrato asciende a 7.973.615 euros (IVA incluido) y el plazo previsto para la ejecución de las obras es de 15 meses.

Asimismo, se ha autorizado la licitación del contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección de obra por 384.410 euros, que incluirá la supervisión y control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud, así como la supervisión y control medioambiental de las obras.

La actuación tiene por objeto mejorar la calidad del agua bruta a la entrada de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), reforzar la garantía del servicio y optimizar la eficiencia energética de las instalaciones, disminuyendo los costes de explotación de las infraestructuras de abastecimiento.

Para licitar las obras será necesaria la firma previa de un convenio entre ACUAES y el Ayuntamiento de Jaca con las condiciones de financiación y explotación de la actuación. El convenio ya fue autorizado por el Consejo de Administración de ACUAES el pasado 26 de marzo y el Ayuntamiento lo ha aprobado en un pleno municipal celebrado el pasado martes 21 de abril.

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Es preciso, además, que la Diputación Provincial de Huesca finalice el proceso expropiatorio de los bienes afectados por las obras.