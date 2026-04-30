La Universidad de Zaragoza lidera un proyecto europeo para medir la contaminación transfronteriza

Científicos de España y Francia han puesto en marcha un proyecto europeo ECOAIR (ECOsistemas y AIRe limpio), liderado por la Universidad de Zaragoza, que evaluará durante los próximos tres años la calidad del aire a ambos lados del Pirineo para proponer soluciones reales para conservar los paisajes.

Según ha informado la institución académica aragonesa, la iniciativa, cuya primera reunión ha sido este jueves, surge de la premisa “la contaminación no conoce fronteras” y cuenta con un presupuesto de 1,55 millones de euros, cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La investigación se basará en la monitorización de 13 puntos estratégicos que abarcan desde entornos urbanos con tráficos hasta zonas remotas del Pirineo, que incluyen Zaragoza, Toulouse, Perpiñán, Ordesa, Monte Perdido, el Pic du Midi y zonas de elevada carga agro-ganadera como Bujaraloz.

El equipo científico medirá las partículas finas (PM2.5), gases como el amoniaco y la deposición de microplásticos. Según ha explicado el investigador principal del proyecto, el físico de la Universidad de Zaragoza Miguel Escudero, estas partículas invisibles viajan largas distancias y terminan depositándose en bosques y lagos, alterando su equilibrio natural.

Al analizar cómo estos contaminantes afectan especialmente a los lagos de alta montaña, que actúan como espejos de la calidad del aire, el equipo científico busca entender el camino que recorre la polución y proponer soluciones reales para conservar estos paisajes tan vulnerables.

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Por su parte, la vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Pilar Pina, ha destacado que este proyecto servirá de guía para que los gobiernos puedan adaptarse a las nuevas normativas de calidad del aire de la Unión Europea. Además, ha asegurado que ayudará a “concienciar” a la sociedad sobre el impacto de las actividades del ser humano en el aire.