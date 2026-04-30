El Debate de la Ciudad de Huesca será el 23 de julio

El Ayuntamiento de Huesca ha celebrado este jueves su pleno ordinario correspondiente al mes de abril, una sesión marcada por el debate económico, la planificación urbana y varias decisiones de calado político. Al término del mismo, la alcaldesa, Lorena Orduna, ha anunciado que el Debate sobre el Estado de la Ciudad se celebrará el próximo jueves 23 de julio a las 9.00 horas, una cita clave para analizar la situación del municipio y las líneas de actuación del equipo de gobierno.

Por otro lado, en la sesión se ha abordado el expediente de suplemento de crédito, dotado con 3.945.135,18 euros. Una modificación presupuestaria anunciada hace unos días y que permitirá, según el equipo de gobierno, "atender gastos que no pueden demorarse" y reforzar inversiones en distintos ámbitos de la ciudad.

En materia urbana, una de las partidas más relevantes es la destinada al plan de asfaltado y repavimentación de calles, con un importe global de 1.852.406,03 euros.

Otra de las partidas destacadas asciende a 1.410.000 euros para inversiones en edificios municipales. En el ámbito cultural y deportivo, se prevé una inversión adicional de 80.000 euros para la biblioteca Ramón J. Sender, la adaptación de los baños del bar de la ciudad deportiva José María Escriche con 15.000 euros y el aumento del crédito destinado al arrendamiento del Palacio de Congresos.

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El expediente también incluye medidas vinculadas a la movilidad y el apoyo social. Entre ellas, el incremento de subvenciones a asociaciones sociales y ayudas a propietarios de viviendas de la plaza de Santa Clara, con una dotación de 30.000 euros, así como la ampliación de la línea de transporte urbano hacia el IES Pirámide, Walqa y PLHUS, con 25.000 euros.