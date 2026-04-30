Deportistas de alto nivel en Teruel optan a 8.000 euros en las nuevas subvenciones deportivas

Teruel ha presentado una nueva convocatoria de subvenciones deportivas dotada con 55.000 euros para el año 2026, distribuida en tres líneas destinadas a eventos, escuelas deportivas y deportistas de alto nivel.

El concejal de Deportes, Jesús Artigot, ha dado a conocer este jueves las bases de estas ayudas, cuyo plazo de solicitud es de 20 días hábiles a partir del 30 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con fecha límite para presentar solicitudes el 28 de mayo.

La primera línea, destinada a la organización de competiciones y eventos deportivos, cuenta con una dotación de 15.000 euros y se dirige a clubes y asociaciones inscritas en el registro municipal.

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva para actividades previstas en 2026. En la anterior convocatoria se financiaron ocho eventos.

La segunda línea, enfocada al desarrollo de escuelas deportivas municipales, dispone de 32.000 euros, y está dirigida a clubes y asociaciones que gestionan actividades para población en edad escolar.

El programa contempla cuotas anuales y sesiones de entrenamiento semanales, según el modelo organizativo de cada escuela.

Ambas convocatorias deben tramitarse exclusivamente por vía electrónica a través de la sede municipal o plataformas habilitadas por las administraciones públicas.

La tercera línea está destinada a deportistas de alto nivel o alto rendimiento y cuenta con una dotación de 8.000 euros, y los solicitantes deben acreditar su condición conforme a la normativa estatal, además de cumplir requisitos como la residencia en Teruel durante al menos dos años, licencia federativa en vigor y participación en competiciones oficiales.

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Las bases y modelos de solicitud están disponibles en la sede electrónica municipal y en dependencias administrativas.