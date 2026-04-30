Endesa finaliza una inversión de 192.000 euros para mejorar el suministro de 2.500 clientes en dos pueblos de Zaragoza

Endesa ha finalizado una inversión de 192.000 euros destinada a la adecuación y mejora de la red de distribución que suministra energía a las localidades zaragozanas de Ricla y La Almunia de Doña Godina.

La actuación supone una mejora directa de la calidad de suministro para 2.500 clientes residenciales, comerciales e industriales, y va a servir para aumentar la seguridad y la fiabilidad de las instalaciones, automatizar su operación y minimizar el tiempo de reposición en caso de incidencia.

Los trabajos realizados han consistido en la reforma integral de dos centros de transformación situados en la localidad de Ricla y en el cierre con una línea subterránea de media tensión a 15 kilovoltios, dependiente de la subestación transformadora La Almunia. Para ello se ha tendido un cable subterráneo de 700 metros de longitud entre ambos puntos.

Fiabilidad de la red

Adicionalmente se han instalado nuevos equipos de protección, control y telemando en la red de distribución que suministra energía a este nudo eléctrico y se han digitalizado los sistemas asociados con el objetivo de mejorar la calidad y fiabilidad de la red y afianzar la seguridad en los trabajos de operación y mantenimiento.

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Las acciones realizadas se enmarcan en el plan de inversión de E-distribución, filial de redes de Endesa, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de subestaciones y redes eléctricas para reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.