¿Unas jornadas 'trogloditas'? Dos pueblos de Zaragoza reivindican sus cuevas como motor turístico

Las localidades zaragozanas de Moyuela y Azuara, en la comarca de Campo de Belchite, acogerán del 3 al 5 de julio las primeras Jornadas Trogloditas Contemporáneas, una iniciativa pionera que busca poner en valor el patrimonio de cuevas, viviendas excavadas y bodegas como elemento vivo del territorio y como oportunidad de desarrollo cultural, social y económico.

El proyecto ha sido presentado este miércoles 30 de abril en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con la participación de la diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín; el presidente de Adecobel, Javier Lázaro; el representante de Aviroma, Javier Roche; y el concejal de Moyuela y miembro de Arcumo, José Antonio Gadea.

La iniciativa nace con una clara vocación de continuidad y pretende situar en el centro un patrimonio singular profundamente arraigado en la identidad de ambos municipios, combinando actividades culturales, divulgativas y participativas en espacios excavados en la tierra.

Durante tres días, las cuevas se convertirán en escenarios de visitas guiadas, conciertos, teatro, talleres, charlas y proyecciones con el objetivo de reivindicar su valor como legado histórico y como recurso de futuro.

Profundidad y comunidad

La diputada de turismo, Cristina Palacín, ha destacado que se trata de un "proyecto con profundidad", que no solo busca divulgar el patrimonio arquitectónico, sino también el etnológico y el inmaterial vinculado a las cuevas, como las tradiciones, historias y formas de vida asociadas a estos espacios.

En este sentido, ha subrayado la importancia de "crear comunidad" a través de la divulgación del conocimiento entre los vecinos, fortaleciendo la identidad local y la autoestima colectiva. "Estamos hablando de un patrimonio que trasciende lo material y conecta con la memoria de los pueblos", ha señalado.

Además, Palacín ha vinculado estas jornadas con el impulso de un modelo de turismo experiencial, sostenible y respetuoso con el entorno, alejado de la masificación y centrado en la autenticidad. "Este tipo de iniciativas pueden generar oportunidades reales en el medio rural, incluyendo la creación de empleo directo e indirecto", ha afirmado.

Por su parte, desde ADECOBEL han explicado que el proyecto cuenta con una financiación del 80% a través de fondos LEADER, mientras que el 20% restante es asumido por los ayuntamientos de los muncipios implicados. Su presidente ha incidido en la importancia de la colaboración institucional y social para "poner en valor la identidad de los municipios y fomentar el turismo cultural".

Memoria y futuro

Uno de los principales objetivos de las jornadas es cambiar la mirada sobre las cuevas, pasando de considerarlas únicamente como vestigios del pasado a entenderlas como espacios con potencial en el presente y el futuro. Así lo ha explicado Javier Roche, de Aviroma, quien ha definido las jornadas como un "punto de encuentro para la cultura, la memoria y el futuro rural". Según ha indicado, estas construcciones siguen ofreciendo posibilidades culturales, sociales e incluso económicas que pueden contribuir a revitalizar el territorio.

En Moyuela, donde existen alrededor de medio centenar de cuevas catalogadas, estos espacios han tenido históricamente usos residenciales, sociales y agrícolas, e incluso han sido musealizados en algunos casos. En Azuara, por su parte, las cuevas presentan una mayor dispersión y un estado de conservación desigual, lo que ha motivado en los últimos años iniciativas para su recuperación.

Roche ha destacado que uno de los ejes clave será la generación de conocimiento y la sensibilización de la población local sobre el valor de este patrimonio, animando a recuperar usos y explorar nuevas posibilidades. "Queremos que los vecinos sean conscientes de lo que tienen y de lo que pueden hacer con ello", ha señalado.

Asimismo, las jornadas están abiertas a otras localidades aragonesas con conjuntos de cuevas, con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y crear una red de conocimiento en torno a la arquitectura excavada.

Programación cultural

El programa se desarrollará durante tres jornadas, comenzando el viernes 3 de julio en Moyuela con visitas guiadas a las cuevas musealizadas en horario de tarde. Posteriormente, el mirador de las cuevas acogerá un concierto del cantaor granadino Juan Pinilla bajo el título 'De cueva a cueva. De Granada a Moyuela', estableciendo un diálogo entre territorios que comparten tradición troglodita.

El sábado 4 de julio, las actividades se trasladarán a Azuara, donde se celebrará una mesa redonda sobre experiencias en torno a las cuevas desde la perspectiva de la vivienda, la cultura y el turismo. Participarán expertos en urbanismo, arquitectura y gestión de espacios trogloditas.

Por la tarde, se abordará el concepto de "arquitectura negativa", centrado en la excavación como forma de construcción sostenible y bioclimática, y se celebrará un espectáculo de teatro de sombras inspirado en el mito de la caverna de Platón, que reforzará el vínculo entre cultura clásica y arquitectura excavada.

El domingo 5 de julio, las jornadas regresarán a Moyuela con un taller de arcilla basado en el uso de materiales del entorno y la proyección de vídeos sobre las cuevas de ambos municipios, poniendo el broche final a esta primera edición.

Proyecto colaborativo

Las jornadas están organizadas por los ayuntamientos de Moyuela y Azuara, con la implicación de asociaciones como Arcumo, Aviruma y Arbir Malena, cuyo trabajo voluntario ha sido clave para sacar adelante la iniciativa. Desde la organización han insistido en la importancia del trabajo en red y la implicación del tejido social para desarrollar proyectos culturales en el medio rural. "Sin las asociaciones y el voluntariado, este tipo de iniciativas no serían posibles", ha destacado José Antonio Gadea.

Además, han avanzado que el proyecto no se limita a estas jornadas, ya que forma parte de una estrategia más amplia de recuperación y activación del patrimonio troglodita. Entre las iniciativas futuras, se ha anunciado la excavación simbólica de una cueva que conectará ambos municipios, prevista para el mes de junio.

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Con esta primera edición, Moyuela y Azuara aspiran a consolidar una cita cultural que contribuya a dinamizar el territorio, reforzar la identidad local y abrir nuevas vías de desarrollo vinculadas al patrimonio y al turismo sostenible.