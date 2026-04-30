Obras en el puente de la N-260 en Bisaurri: así afectarán al tráfico
El Ministerio de Transportes invertirá 1,9 millones de euros para ampliar la calzada y mejorar la seguridad vial en el tramo oscense de la N-260
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará el lunes 4 de mayo las obras de rehabilitación del pontón sobre el barranco de Urmella en la N-260, en el término municipal de Bisaurri (Huesca), con una inversión de 1,9 millones de euros y el objetivo de ampliar la calzada.
La actuación se desarrollará en el kilómetro 383,15 de la carretera y consistirá en la construcción de una nueva estructura junto a la actual, lo que permitirá aumentar la anchura de la vía desde los 4,10 metros actuales hasta los 8,85 metros, han informado fuentes ministeriales.
Los trabajos se dividirán en varias fases. En primer lugar, se ejecutarán labores previas y movimientos de tierras para abordar posteriormente las cimentaciones de la estructura paralela de ampliación. A continuación, se llevarán a cabo los estribos y el tablero de esta nueva estructura.
Posteriormente, se procederá al desmontaje del tablero del pontón actual y a la ejecución de un nuevo tablero con vigas prefabricadas en sustitución del existente.
La actuación, que busca mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en este tramo de la N-260, concluirá con los trabajos de aglomerado, colocación de juntas y acabados finales.
Durante el desarrollo de las obras se mantendrá el paso de vehículos sobre el barranco de Urmella. En la primera fase, con una duración aproximada de un mes, se producirá un estrechamiento de carril para permitir la ejecución de los trabajos iniciales.
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