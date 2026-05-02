Épila celebra una nueva edición de VALGA con más de 100 expositores y un amplio programa de actividades

Épila acoge desde ayer viernes y hasta este domingo, 3 de mayo, una nueva edición de la Feria Agrícola, Comercial y Ganadera de Valdejalón, VALGA, una cita consolidada que, tras el éxito de sus diecinueve ediciones anteriores, vuelve a reunir al sector agrícola, ganadero, comercial y agroalimentario de la localidad y de la comarca.

Organizada por el Ayuntamiento de Épila, la feria se celebra en el secadero de la Cooperativa San Pedro Arbués y cuenta con alrededor de 100 expositores y marcas representadas. El objetivo principal de VALGA es dar a conocer la producción ganadera, agrícola y comercial de Épila y de la Comarca de Valdejalón, además de ofrecer a los visitantes una amplia variedad de productos, servicios y actividades para todos los públicos.

En esta edición, la localidad invitada es Bardallur, que participa promocionando sus atractivos turísticos, su artesanía y productos propios como los ajos y la miel. También están representadas distintas instituciones, organismos y asociaciones, entre ellas la Comarca de Valdejalón, FEDIVALCA, la Comunidad de Regantes, la Cooperativa San Pedro Arbués, ATRIA de Fruticultores y la Asociación de Ganaderos La Unión Pecuaria.

El recinto ferial ocupa una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados y dispone, además, de una amplia zona exterior destinada a maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y vehículos. En este espacio se ha instalado también una carpa para la celebración de diferentes actividades de entretenimiento.

El pabellón comercial mantiene su carácter generalista y reúne expositores de sectores como alimentación y bebidas, muebles, decoración, hogar, telefonía, electrodomésticos, moda, artesanía, joyería, perfumería, belleza, salud, juguetes, ocio, nuevas tecnologías y deporte.

Como en ediciones anteriores, la presencia de la Agrupación Agroalimentaria Guissona será uno de los puntos de referencia de la feria. En su espacio se atenderán consultas e inquietudes relacionadas con la implantación del complejo agroalimentario previsto en la localidad.

Un programa de actividades para todos los públicos

Uno de los principales atractivos de VALGA es su amplio programa de actividades. Esta mañana, FEDIVALCA ha organizado un showcooking con productos de cercanía a cargo del Restaurante Aires de Aragón, de La Almunia de Doña Godina, que ha contado con una gran afluencia de público.

La tarde continuará con animación teatralizada para todos los públicos con el espectáculo Transportasustos. A continuación, habrá tardeo con Adri DJ y, para finalizar la jornada, una degustación gratuita de Ternasco de Aragón ofrecida por el Ayuntamiento de Épila, acompañada de fruta ofrecida por ATRIA de Fruticultores.

La programación del domingo, 3 de mayo, comenzará a las 09:00 horas con una degustación gratuita de migas con chorizo y longaniza. A las 09:30 horas tendrá lugar una concentración de vehículos históricos. Ya al mediodía, a las 12:00 horas, se celebrará una exhibición ecuestre de doma vaquera y clásica. Por la tarde, a las 17:00 horas, actuarán Jotas por Estilos D’Épila y, a las 18:30 horas, se celebrará un nuevo tardeo.

Durante todo el fin de semana, el recinto contará además con una actividad permanente: un stand gratuito con videojuegos, realidad virtual, consolas y simuladores, pensado especialmente para el público joven.

La feria se completa con degustaciones gratuitas en diferentes stands, demostraciones en directo de productos y servicios, atracciones infantiles y sorteos organizados por el Ayuntamiento al final de cada jornada. También habrá sorteos impulsados por BonÀrea, FEDIVALCA y distintos comercios locales.

Noticias relacionadas

Entre las novedades de esta edición destaca una gran zona dedicada a la exposición y venta de minerales, gemas, fósiles y meteoritos, donde los aficionados podrán admirar y adquirir piezas de coleccionismo y decoración.