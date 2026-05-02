Los grandes eventos, los puentes festivos y la llegada de la primavera impulsan el turismo en Aínsa

El turismo brilla en Aínsa durante abril gracias a los puentes festivos de Semana Santa y San Jorge y la esperada explosión primaveral, que viste de verde y azul los paisajes más emblemáticos de Sobrarbe. En total, se atendieron en las oficinas de turismo municipal y comarcal 6.285 solicitudes de información en un mes con destacados atractivos deportivos y culturales para todos los públicos. Más del 80% de las visitas lo engrosa el turismo nacional. Además, destaca el incremento de las consultas online y telefónicas.

El alcalde de Aínsa-Sobrarbe Enrique Pueyo señala que "la oficina de turismo municipal recibió, solo en el puente de Semana Santa, la visita de 1.876 personas, un 5,5% más que en 2025, lo que ya nos deja entrever cómo van a ser el resto de la primavera y el verano de 2026".

La procedencia nacional representó el 94% del total, siendo catalanes, vascos, valencianos y madrileños los viajeros mayoritarios. El visitante extranjero ha ido aumentando, tomando fuerza conforme avanzaba el mes.

Entre los eventos celebrados durante el mes de abril destaca la Gran Trail de Sobrarbe, que en su decimoquinto aniversario logró atraer a 1.500 corredores, suponiendo un revulsivo para los establecimientos hoteleros y los restaurantes. También fue sonado el encuentro de clásicos Renault, con un total de 170 vehículos llegados de toda España, Francia y Rumanía al patio del Castillo.

Por otro lado este año, por primera vez, ha tenido lugar la Primera Andada Popular de San Jorge enmarcada en el 50º aniversario del Club Atlético de Sobrarbe, unos días en los que igualmente se notó el aumento de visitantes por Aínsa.

Un mes de mayo cargado de actos

Este mes de mayo comienza con la celebración de la Copa de España de Pumptrack organizada por la asociación Zona Zero Pirineos, al igual que La Batalla del Inframundo los días 15 y 16 y que tendrá lugar en La Fueva.

También tendrá lugar en la plaza mayor de Aínsa el acto del 182 aniversario de la Guardia Civil de Aragón el día 17 de mayo. No obstante, el evento más esperado es el tradicional descenso de nabatas que se producirá el domingo 24 de mayo, aunque durante todo el fin de semana habrá una extensa programación para disfrutar. Antes, el 9 de mayo, se realizará la subida tradicional a la Peña Montañesa organizada por el CAS.

El 25 de mayo habrá una caracolada popular y, finalmente, el 30 y el 31 de mayo Aínsa acogerá los Festivales de la Biodiversidad Pirenaica organizados por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos en el marco del proyecto Poctefa Dusal +.

"La primavera no solo está dejándonos estampas y temperaturas ideales para disfrutar de la naturaleza, sino también una intensa agenda cultural y deportiva que marca el ritmo y el camino de lo que será nuestro verano y nuestro otoño", concluye Pueyo.

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"Os animamos a visitar las oficinas de turismo a la llegada para no perderos ninguno de los acontecimientos que tenemos preparados, puesto que además no faltarán espectáculos de música y teatro, así como visitas guiadas para descubrir el extenso patrimonio histórico y monumental de nuestros pueblos. Os esperamos", invita el regidor altoaragonés.