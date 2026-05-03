Las lluvias torrenciales no deslucen el éxito de la feria Valga celebrada en Épila

Las tormentas que han azotado sábado y domingo Épila no han podido con la Feria Agrícola, Comercial y Ganadera de Valdejalón, Valga. La localidad ha acogido desde el viernes una nueva edición de una cita consolidada en la comarca que, pese al mal tiempo, ha mantenido el pulso y la afluencia de público durante todo el fin de semana.

El secadero de la Cooperativa San Pedro Arbués ha vuelto a convertirse en el epicentro del sector agrícola, ganadero, comercial y agroalimentario de la Comarca de Valdejalón, con cerca de un centenar de expositores y marcas representadas. Aunque los paraguas han sido protagonistas casi al mismo nivel que los puestos comerciales, desde la organización hacen un balance claramente positivo.

"La mañana del sábado fue perfecta, pero a mediodía cayó una tormenta excepcional que inundó el recinto", explican desde la organización. El agua obligó a achicar como se pudo y a reorganizar parte de los espacios, aunque la actividad pudo retomarse pocas horas después. "A las 18.00 ya pudimos volver a abrir y todo siguió con normalidad. La gente respondió", añaden.

La lluvia también obligó a interrumpir momentáneamente el reparto gratuito de Ternasco de Aragón organizado por el Ayuntamiento de Épila, aunque finalmente la degustación pudo continuar más tarde. La única actividad que no ha llegado a celebrarse ha sido la exhibición ecuestre de doma vaquera y clásica, suspendida por las condiciones meteorológicas.

El certamen de jotas ha sido uno de los puntos fuertes del programa. / VALGA

El domingo ha vuelto a repetirse la escena. Con la feria llena, ha comenzado de nuevo a llover, pero el público ha aguantado. "La gente no se ha ido y por la tarde todo ha continuado con normalidad", destacan desde la organización, que consideran que "la feria se ha salvado con nota".

Durante todo el fin de semana, Valga ha mostrado el potencial agrícola, ganadero y comercial de Épila y de toda la comarca, además de ofrecer propuestas para todos los públicos. Los visitantes han podido recorrer espacios dedicados a alimentación y bebidas, muebles, decoración, hogar, telefonía, electrodomésticos, moda, artesanía, joyería, belleza, salud, ocio, deporte o nuevas tecnologías.

Para todos los gustos

La programación también ha incluido animación teatralizada con el espectáculo Transportasustos, tardeos, degustaciones gratuitas de migas con chorizo y longaniza, fruta ofrecida por ATRIA de Fruticultores y la actuación de Jotas por Estilos D’Épila en la tarde del domingo.

Uno de los espacios más concurridos ha sido además el 'stand' gratuito de videojuegos, realidad virtual, simuladores y consolas, pensado especialmente para el público joven y que ha funcionado de manera ininterrumpida durante toda la feria.

"A pesar del tiempo, la cita ha sido buena, con gran afluencia de público. Ha venido gente, han comprado y han participado en las actividades", resumen desde la organización. Si algo ha quedado claro este fin de semana en Épila es que la intensa lluvia no ha conseguido deslucir esta feria de referencia.