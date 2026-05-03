María de Huerva se prepara para vivir una historia de amor de hace siglos

La localidad zaragozana de María de Huerva celebrará del 8 al 10 de mayo su XIII Feria Medieval, una edición que alcanzará cifras récord con más de 70 puestos y que tendrá como eje la historia real entre Exenia y Braem, documentada en archivos del siglo XIV.

El principal atractivo de este año será la recreación de un caso ocurrido en 1341, cuando Exenia, una mujer maltratada, fue juzgada por adulterio tras mantener una relación con Braem, un comerciante de Zaragoza.

La historia, rescatada por la asociación Al-Marya, incluye testimonios de la época y un desenlace que será representado por los vecinos en una teatralización prevista para el sábado 9 de mayo.

La feria contará con una participación récord de mercaderes, artesanos y actividades, consolidando su crecimiento.

El mercado medieval ofrecerá una amplia variedad de puestos, junto a espacios temáticos como la zona de oficios antiguos, con demostraciones de alfarería, vidrio, cestería o talla de madera.

Además, el campamento medieval, gestionado por Al-Marya, mostrará aspectos de la vida cotidiana de la época, con exhibiciones de artillería o lanzamientos de hacha.

La programación se completará con música, espectáculos de fuego, luchas escénicas, cetrería, desfiles con antorchas y la tradicional queimada.

Desde el Ayuntamiento de María de Huerva subrayan que se han "volcado para que esta feria no sea solo un mercado, sino una experiencia cultural donde el patrimonio y la historia del pueblo cobren vida".

Como antesala, el 7 de mayo se celebrará una ponencia sobre el caso conocido como "la mora de María de Huerva", en la que se abordará el contexto histórico y la justicia de género en el Aragón del siglo XIV.

El programa incluirá también actividades para todos los públicos, como cuentacuentos, gymkanas infantiles y visitas guiadas al castillo.