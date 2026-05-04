Renfe habilita autobuses entre Zaragoza y La Zaida por las obras en la línea a Caspe-Barcelona

Renfe ha programado un plan alternativo por carretera entre Zaragoza y La Zaida en la línea convencional a Caspe y Barcelona los días 9 y 10 de mayo y 13 y 14 de junio, con traslados en autobús por obras en la infraestructura y supresión de paradas urbanas en la capital aragonesa.

La interrupción del tráfico ferroviario se debe a trabajos de mejora que ejecuta Adif en el entorno de Fuentes de Ebro, lo que obliga a sustituir el servicio ferroviario por carretera durante esos fines de semana, informan fuentes de la compañía en una nota de prensa.

En concreto, se verán afectados tres trenes de media distancia por sentido cada día, cuyos viajeros serán trasladados en autobús entre Zaragoza y La Zaida.

El plan alternativo establece que el origen y destino de los viajes en Zaragoza se sitúe en la estación de autobuses de Delicias, desde las dársenas 21 a 24.

Asimismo, se suprimirán las paradas de Zaragoza Portillo, Zaragoza Goya y Zaragoza Miraflores, por lo que no habrá recogida ni descenso de viajeros en estos puntos. Los horarios sufrirán ligeras modificaciones por lo que Renfe recomienda consultar toda la información actualizada en su página web.

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Por otro lado, la compañía ha recordado que, en esta misma línea ferroviaria, el servicio también se realiza por carretera en el tramo catalán entre Riba-roja y Mora la Nova, así como entre Sant Vicenç de Calders y El Prat, debido a otras actuaciones en la infraestructura.