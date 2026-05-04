Tardienta acoge el proyecto 'Mujeres sin Fronteras' para favorecer la inclusión sociolaboral

El proyecto Mujeres sin Fronteras ha comenzado a andar en Tardienta con la participación de 19 mujeres de diferentes nacionalidades, entre ellas Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Marruecos y España. Se trata de una iniciativa del Centro Comarcal de Servicios Sociales que, como han explicado la trabajadora social Montse Alfaro y la educadora social Sandra Buetas, "nace tras detectar la necesidad de mejorar la inserción sociolaboral de mujeres de origen extranjero residentes en la localidad, muchas de ellas con dificultades para acceder al empleo en el ámbito doméstico o en el cuidado de personas mayores, así como para establecer vínculos sociales en su entorno”.

Ante esta realidad, el equipo multidisciplinar diseñó una intervención basada en la creación de un grupo heterogéneo que integra tanto a mujeres autóctonas como migrantes. El objetivo principal del proyecto es promover la inclusión sociolaboral y el bienestar psicosocial de las mujeres participantes mediante itinerarios personalizados de inserción, así como fortalecer las redes comunitarias y fomentar la convivencia intercultural.

Desde su puesta en marcha el pasado 27 de marzo, el proyecto ha desarrollado tres sesiones que han incluido dinámicas grupales centradas en habilidades laborales, conocimiento personal y fortalecimiento del vínculo social.

En la primera sesión se abordaron aspectos generales del programa, estableciendo objetivos comunes y normas de funcionamiento para facilitar el conocimiento mutuo. La segunda sesión se centró en la adquisición de competencias relacionadas con la limpieza de domicilios, además de trabajar la autoestima, la salud y el sentido de pertenencia. En la tercera sesión se inició la elaboración de un recetario práctico como herramienta para promover la interculturalidad. En este contexto, las participantes de origen marroquí compartieron gastronomía y tradiciones de su país con el resto del grupo.

Las actividades se prolongarán durante todo el mes de mayo. En concreto, están previstas los viernes en horario de 11:30 a 13:00 horas en la biblioteca de Tardienta. La próxima sesión incluye un taller teórico-práctico sobre la preparación de menús, orientado a mejorar la empleabilidad de las participantes.

La consejera comarcal de Servicios Sociales, Ana Puey, destaca que la iniciativa ha tenido una excelente acogida, con una media de asistencia de 15 mujeres por sesión, “lo que pone de manifiesto el interés y la implicación tanto de las participantes como de las profesionales involucradas”. Además, agradece la colaboración del Ayuntamiento de Tardienta, de la biblioteca municipal y de su responsable, Belén Pamplona, las voluntarias y todas las mujeres que forman parte de este proyecto.

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“Mujeres sin Fronteras” se financia a través del Fondo Social Comarcal, en el marco del convenio de colaboración entre la Comarca de Los Monegros y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para la financiación del Centro de Servicios Sociales y la gestión de programas específicos. Esta iniciativa se enmarca dentro del Servicio de Prevención e Inclusión Social, cuyo objetivo es favorecer procesos de integración y cohesión social en el territorio.