Teruel contará con 86 nuevas cámaras para reforzar la seguridad de la ciudad y de los barrios pedáneos
La Junta de Gobierno del ayuntamiento ha autorizando un gasto por valor de 29.000 euros
La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado esta mañana la contratación de un videograbador y 86 cámaras de videovigilancia, para lo que ha autorizado un gasto de 29.000 euros. Estas 86 nuevas cámaras de seguridad se instalarán en distintos puntos del municipio y en todos los barrios pedáneos, que se sumarán a las ya existentes hasta conformar una red de más de un centenar de dispositivos al servicio de la seguridad ciudadana y la movilidad.
Los nuevos dispositivos están pensados para prevenir, disuadir y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, además de controlar los accesos al municipio y favorecer la movilidad urbana, especialmente en zonas sensibles como el centro histórico
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Policía Local, Eduardo Suárez, mantienen desde hace meses reuniones de trabajo con las unidades de la Policía Local de Teruel y la de Informática del ayuntamiento con el objetivo de coordinar la puesta en marcha de este sistema, que comenzará a funcionar a lo largo del año 2026.
Las 86 nuevas cámaras se distribuirán del siguiente modo: 46 cámaras de vigilancia de tráfico; 22 cámaras de reconocimiento de matrículas; 15 cámaras con reconocimiento de atributos y 3 cámaras Fisheye de 360 grados para vigilancia de tráfico en rotondas y espacios que requieren mayor cobertura visual.
Los dispositivos se instalarán en puntos estratégicos del municipio como el polígono La Paz–Platea, los principales accesos a la ciudad y a los polígonos industriales, la carretera de Castralvo, las entradas desde Valencia y Zaragoza, la carretera de Alcañiz, conexiones entre barrios, avenida de Sagunto, Viaducto, Arcos, en el centro histórico, en la plaza de la Judería, en la Glorieta y en Escalinata, entre otros muchos puntos. Asimismo, el sistema llegará a todos los barrios de la ciudad y a los barrios pedáneos de Aldehuela, Campillo, Castralvo, Concud, San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja, Villaspesa y Caudé.
El proyecto incluye además la adquisición de un sistema de captura y grabación de imágenes que permitirá almacenar las grabaciones durante un periodo mínimo de un mes, con la máxima resolución posible, y que dará soporte a funcionalidades como el reconocimiento de matrículas y atributos. Las imágenes podrán visualizarse en tiempo real o en diferido desde los ordenadores de la Policía Local.
Vigilancia del tráfico
Este sistema permitirá mejorar de forma notable la vigilancia del tráfico y de los espacios públicos, así como el control de accesos a la ciudad y a los barrios pedáneos, lo que se traducirá en una mayor capacidad preventiva y operativa. Las cámaras tienen como finalidad específica reforzar la seguridad pública, controlar los accesos al municipio y mejorar la movilidad urbana, especialmente en zonas sensibles como el centro histórico. Permitirá analizar patrones de movilidad, detectar atascos e incidencias y, mediante la lectura automática de matrículas, identificar vehículos cuando sea necesario, siempre con un uso justificado por razones de seguridad, emergencias o incidencias viales.
Todas las cámaras estarán conectadas a un sistema centralizado de control, ubicado en las dependencias de la Policía Local, desde donde se supervisará en tiempo real el estado del tráfico y la seguridad de los espacios públicos.
"El tráfico en el municipio de Teruel ha experimentado un incremento en los últimos años, en paralelo al crecimiento poblacional y al desarrollo de la actividad comercial, industrial y de servicios. La existencia de vías que actúan como principales accesos desde la autovía, carreteras nacionales y municipios cercanos hace necesario un control continuo para mejorar la fluidez y la seguridad vial", indican desde el ayuntamiento.
Además, el sistema permitirá extender su uso a dependencias municipales y reforzar la vigilancia durante actos festivos y eventos al aire libre, incrementando así la seguridad de las personas.
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