Teruel contará con 86 nuevas cámaras para reforzar la seguridad de la ciudad y de los barrios pedáneos

La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado esta mañana la contratación de un videograbador y 86 cámaras de videovigilancia, para lo que ha autorizado un gasto de 29.000 euros. Estas 86 nuevas cámaras de seguridad se instalarán en distintos puntos del municipio y en todos los barrios pedáneos, que se sumarán a las ya existentes hasta conformar una red de más de un centenar de dispositivos al servicio de la seguridad ciudadana y la movilidad.

Los nuevos dispositivos están pensados para prevenir, disuadir y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, además de controlar los accesos al municipio y favorecer la movilidad urbana, especialmente en zonas sensibles como el centro histórico

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Policía Local, Eduardo Suárez, mantienen desde hace meses reuniones de trabajo con las unidades de la Policía Local de Teruel y la de Informática del ayuntamiento con el objetivo de coordinar la puesta en marcha de este sistema, que comenzará a funcionar a lo largo del año 2026.

Las 86 nuevas cámaras se distribuirán del siguiente modo: 46 cámaras de vigilancia de tráfico; 22 cámaras de reconocimiento de matrículas; 15 cámaras con reconocimiento de atributos y 3 cámaras Fisheye de 360 grados para vigilancia de tráfico en rotondas y espacios que requieren mayor cobertura visual.

Los dispositivos se instalarán en puntos estratégicos del municipio como el polígono La Paz–Platea, los principales accesos a la ciudad y a los polígonos industriales, la carretera de Castralvo, las entradas desde Valencia y Zaragoza, la carretera de Alcañiz, conexiones entre barrios, avenida de Sagunto, Viaducto, Arcos, en el centro histórico, en la plaza de la Judería, en la Glorieta y en Escalinata, entre otros muchos puntos. Asimismo, el sistema llegará a todos los barrios de la ciudad y a los barrios pedáneos de Aldehuela, Campillo, Castralvo, Concud, San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja, Villaspesa y Caudé.

El proyecto incluye además la adquisición de un sistema de captura y grabación de imágenes que permitirá almacenar las grabaciones durante un periodo mínimo de un mes, con la máxima resolución posible, y que dará soporte a funcionalidades como el reconocimiento de matrículas y atributos. Las imágenes podrán visualizarse en tiempo real o en diferido desde los ordenadores de la Policía Local.

Vigilancia del tráfico

Este sistema permitirá mejorar de forma notable la vigilancia del tráfico y de los espacios públicos, así como el control de accesos a la ciudad y a los barrios pedáneos, lo que se traducirá en una mayor capacidad preventiva y operativa. Las cámaras tienen como finalidad específica reforzar la seguridad pública, controlar los accesos al municipio y mejorar la movilidad urbana, especialmente en zonas sensibles como el centro histórico. Permitirá analizar patrones de movilidad, detectar atascos e incidencias y, mediante la lectura automática de matrículas, identificar vehículos cuando sea necesario, siempre con un uso justificado por razones de seguridad, emergencias o incidencias viales.

Todas las cámaras estarán conectadas a un sistema centralizado de control, ubicado en las dependencias de la Policía Local, desde donde se supervisará en tiempo real el estado del tráfico y la seguridad de los espacios públicos.

"El tráfico en el municipio de Teruel ha experimentado un incremento en los últimos años, en paralelo al crecimiento poblacional y al desarrollo de la actividad comercial, industrial y de servicios. La existencia de vías que actúan como principales accesos desde la autovía, carreteras nacionales y municipios cercanos hace necesario un control continuo para mejorar la fluidez y la seguridad vial", indican desde el ayuntamiento.

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Además, el sistema permitirá extender su uso a dependencias municipales y reforzar la vigilancia durante actos festivos y eventos al aire libre, incrementando así la seguridad de las personas.