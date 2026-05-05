El Ayuntamiento de Alcañiz y la Fundación Santa María de Albarracín impulsan la restauración de la Iglesia del Carmen

El Ayuntamiento de Alcañiz y la Fundación Santa María de Albarracín inician una colaboración para estudiar la restauración completa de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Alcañiz, un destacado templo barroco que se halla cerrado por su deficiente estado de conservación. El presidente de la Fundación Santa María, José Ángel Biel, y el director de la misma, Antonio Jiménez, han realizado una visita de la Iglesia acompañados por el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y el teniente de alcalde, Eduardo Orrios, además del director de Desarrollo Estatuario del Gobierno de Aragón, José María Fuster, y el miembro de la Cofradía del Carmen, Vicente Dobato, para sellar este inicio de colaboración.

La Fundación Santa María de Albarracín cumple su 30 aniversario con vistas a seguir realizando grandes proyectos en la provincia de Teruel. En este sentido, la Iglesia del Carmen de Alcañiz supone una actuación de gran envergadura que devolvería a la ciudad, tanto para el culto como para otros usos, un edificio con un alto valor patrimonial. Todo ello con el aval de una Fundación con una destacada trayectoria de recuperación del patrimonio modélica en España.

Tras esta primera toma de contacto, los arquitectos de la Fundación Santa María de Albarracín redactarán un proyecto tras inspeccionar el edificio, valorarán su estado de conservación y establecerán las necesidades que requiere su rehabilitación completa. Debido a la gran envergadura del proyecto, los cálculos iniciales indican que serían necesarios unos cuatro años para su realización.

Este templo se enmarca en el barroco alcañizano y bajoaragonés. Formó parte del antiguo convento de Carmelitas (fundado en 1602), del que también se conserva su claustro.

Este edificio se ha ido deteriorando los últimos años. Sufrió grandes destrozos en la guerra civil y posteriormente su tejado quedó dañado por una importante tormenta de granizo. Su deficiente estado de conservación forzó a que esta iglesia alcañizana quedase cerrada al culto o a cualquier otro uso.

Consta de tres naves: la central más alta y ancha que las laterales. Está cubierta con bóveda de cañón y presenta una interesante decoración barroco-mudéjar. Destaca su portada con dos magníficas columnas salomónicas y su retablo mayor. Su nivel de protección es de Bien Catalogado desde el año 2002.

Noticias relacionadas

Además de su uso religioso, está previsto que la Iglesia del Carmen vuelva a albergar conciertos debido a su buena acústica. Ya fue sede de recitales de música clásica y antigua en el pasado y todo indica que esta restauración devolvería también a Alcañiz un espacio idóneo para la música.