Una joven de Figueruelas diseña el cartel de las próximas Fiestas del Ángel de Teruel: "He querido transmitir todo lo que se vive durante la Vaquilla"

Las Fiestas del Ángel 2026 en Teruel ya tienen cartel anunciador, un elección que acerca un poco más la llegada de una de las citas más importantes del calendario en la ciudad, que este año se celebrarán del 3 al 13 de julio. La autora que ha ganado es una joven diseñadora de 25 años natural de Figueruelas (Zaragoza), Irene Casas Gil, que ha bautizado su obra con el título 'El día que late Teruel' y que se inspira en la puesta del pañuelico y el toro ensogado. Ha obtenido el 25,51% de los 3.255 votos populares emitidos.

El cartel lo han presentado este martes la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la autora, acompañadas del concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, dando a conocer una imagen que a partir de ahora será la encargada de representar y promocionar la fiesta grande de la ciudad. Con el lema “El día que late Teruel”, la obra de Irene Casas ha resultado ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento de Teruel tras imponerse en el proceso de votación popular abierto entre los diez carteles finalistas. La ganadora recibirá un premio de 1.200 euros.

En esta edición se han presentado al certamen 45 trabajos, de los que un jurado compuesto por miembros de la Corporación Municipal, técnicos del Ayuntamiento, representantes de la Escuela de Arte, medios de comunicación, Interpeñas y un profesional del diseño gráfico seleccionó diez finalistas antes de abrir la votación popular.

Durante la presentación, la alcaldesa Emma Buj ha felicitado a la autora y ha destacado la calidad del trabajo ganador. “Refleja muy bien el espíritu de la Vaquilla y transmite originalidad, alegría y frescura”, ha declarado la alcaldesa. La primera edila ha puesto el foco en el valor simbólico que tiene para la ciudad conocer el cartel anunciador de las fiestas. “Tener ya el cartel que anuncia nuestra querida Vaquilla del Ángel es ese momento en el que nos damos cuenta de que ha pasado el invierno, la primavera y que ya se acerca la Vaquilla. Casi empezamos a escuchar esas charangas en nuestros oídos y nos entra ese gusanillo en el estómago de que ya la tenemos aquí de nuevo”.

La alcaldesa ha destacado el vínculo de la ganadora con la provincia de Teruel, algo que, a su juicio, ha quedado reflejado en la obra. “Aunque Irene es de Zaragoza, desciende de un pueblo de Teruel y ha vivido la Vaquilla en innumerables ocasiones, por lo que ha sabido captar perfectamente ese espíritu vaquillero”, ha señalado.

Pañuelico y toro ensogado

Por su parte, Irene Casas ha agradecido tanto al jurado como a las personas que han respaldado su propuesta en la votación popular y ha explicado que ganar este concurso suponía una meta personal dentro de su trayectoria como diseñadora. “Era un objetivo que tenía a lo largo de mi carrera como diseñadora, porque tengo un vínculo muy fuerte con la fiesta de la Vaquilla de Teruel y con la provincia”, ha explicado.

La autora, que actualmente cursa cuarto curso de Diseño Gráfico en la Escuela Superior de Diseño de Zaragoza, ha querido plasmar en el cartel la intensidad y la esencia de esos días festivos. “He querido transmitir todo lo que se vive durante la Vaquilla, unos días muy intensos en los que no he querido dejar nada fuera: la charanga, la gente bailando, el toro ensogado y, cómo no, la puesta del pañuelico”. La premiada ha explicado además que ha trabajado con ilustración en colores planos y una paleta cromática muy definida, utilizando únicamente seis colores. “Quise usar una paleta muy cerrada y muy pensada, donde el rojo tiene un papel fundamental como parte de la identidad visual de Teruel”, ha detallado.

La diseñadora ha destacado que la escena del toro ensogado y el momento del pañuelico debían tener protagonismo principal en la composición. “Quería que fuese lo primero que se viese porque, al final, cuando todo el mundo piensa en la Vaquilla piensa en el toro y en el momento de ponerle el pañuelico”. Este es el segundo año que Irene Casas se presenta al concurso. “Mi objetivo era en algún momento ganar el cartel porque era una ilusión muy ligada a lo que representa para mí esta fiesta”, ha señalado.

Durante el acto, la autora ha confesado su deseo de poder desarrollar en el futuro su carrera profesional en la ciudad, algo ante lo que la alcaldesa ha respondido animándola a plantearse Teruel como destino laboral. “Sería una gran noticia porque somos una ciudad que crece y que cada vez ofrece más oportunidades a los jóvenes. Como diseñadora, seguro que aquí encontrarías tu hueco”, ha señalado Emma Buj, que ha invitado a la joven a considerar su posible afincamiento en Teruel una vez finalizados sus estudios.

La alcaldesa ha insistido en que el cartel ganador conecta con el sentimiento colectivo de la ciudad. “Es un cartel original, bonito, alegre y creo que todos los vaquilleros nos vamos a sentir identificados con esa alegría que transmite, porque la Vaquilla es precisamente eso: alegría, diversión y fraternidad”, ha concluido.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, ha felicitado también a la ganadora y a su familia, presente en el acto, y ha recordado los datos del proceso de participación ciudadana. Tras la selección de los diez carteles finalistas se abrió la votación popular, en la que se han emitido 3.255 votos de los que el cartel ganador ha obtenido el 25,51%.

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Suárez ha aprovechado además para avanzar que el Ayuntamiento continúa ultimando los últimos detalles de contratación relacionados con la programación festiva. “Estamos cerrando ya los flecos y muy pronto daremos noticias sobre los conciertos”. El concejal ha animado a todos los turolenses a empezar a prepararse para una nueva edición de las fiestas: “Todavía nos quedan muchas fiestas de barrios, mucha primavera y mucha actividad, pero ya vamos pensando todos en la Vaquilla”.